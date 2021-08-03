Kahramanlı, "Kıbrıs’ı da hizmet ağımıza ekleyerek ticaretin gelişmesine katkı sağlamak istiyoruz"

Türkiye'de ilk kara limanını Mersin'e kazandıran lojistik sektörünün önde gelen isimlerinden Kahramanlı Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahramanlı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a yaptıkları yatırımlar ile ilgili bilgi verdi.

İhracat konusunda büyük bir TIR filosuna sahip olduklarını söyleyen Kahramanlı Group Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kahramanlı, Mersin'e kazandırdıkları Kara Limanı ile ilgili "Çok zor olsa da yaptığımız büyük yatırımlarla Türkiye'nin ilk Kara Limanını Mersin'imize kazandırmanın sevincini yaşıyoruz. Kentimizde bu konuda yeterli ve aksamadan hizmet vermek için istihdam sayımızı da artırarak ülke ekonomisine büyük katkılar sağlıyoruz. Yatırımlarımızı Kıbrıs'a da yansıtmak istiyoruz" dedi.

Lojistik, taşımacılık, depolama ve gümrükleme alanında Liman ile bağlantılı tesislerinde hizmet veren Kahramanlı Grup, KKTC'nin taşımacılığında daha hızlı ve güvenli hizmet vermek istiyor.

Türkiye'de üç geçici depolama alanından birine sahip olduklarını belirten Kahramanlı, "Kahramanlı Grup olarak Kıbrıs'ta da tesisler kurmak, yatırım yapmak ve Mersin Limanı ile Kıbrıs arasında yapılan ticaretin kolaylaştırılması yönünde katkı vermek istiyoruz" dedi.

Özellikle Türkmenistan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Afganistan ve Irak'ta hizmet verdiklerini belirten Kahramanlı, "Kıbrıs'ı da hizmet ağımıza eklemek ve ticaretin gelişmesine katkı sağlamak amacındayız. Mersin'de en büyük kara limanı hizmeti veren ve depolama alanına sahip bir firmayız. Yeni yatırımlarımız ile hem ülkemiz ve Mersin hem de Kıbrıs ekonomisine ve istihdamına katkı verme açısından son derece yararlı olacağını düşünüyorum" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tatar ise, Kıbrıs'a yatırımlar ile ilgili gelişmelerin sağlanması anlamında memnuniyet duyduğunu belirtti.