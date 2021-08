Kahramanmaraş'tan Akdeniz ve Ege'ye itfaiye desteği

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi, Akdeniz ve Ege bölgeleri de dâhil olmak üzere çok sayıda şehrin etkilendiği yangınlar üzerine teyakkuza geçti. Bir süredir yangın söndürme çalışmaları devam eden Antalya'nın Manavgat ilçesine İtfaiye Dairesi Başkanlığı koordinesinde sevk edilen onlarca personel ve araç bölgeye destek olacak. Su tankerlerinin de sevk edildiği bölgede çalışacak ekipler, yangın kontrol altına alınana değin desteğini sürdürecek.

"HER BÖLGEDE GÖREVE HAZIRIZ"

Ekipleri bizzat koordine eden İtfaiye Dairesi Başkanı Fatih Yoldaş yaptığı açıklamada, "Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi olarak, Başkanımız Hayrettin Güngör'ün ve Valimiz Ömer Faruk Coşkun'un talimatları doğrultusunda Antalya ili Manavgat ilçesinde meydana gelen yangına destek olmak üzere personel ve araçlarımızla olay yerine intikal edeceğiz. Şehrimizin de içinde bulunduğu Akdeniz bölgesi ağırlıklı olarak komşu şehirlerimizde meydana gelen yangınları an be an takip etmekteyiz. Bu doğrultuda; 28 Temmuz Çarşamba günü Kahraman İtfaiyecilerimiz Osmaniye ilinde de başarılı bir müdahale yürütmüştür. Şehrimizdeki sorumluluk sahalarımızda an itibariyle herhangi bir olumsuzluk bulunmamaktadır. Şehrimizin dışında da ihtiyaç duyulan her bölgede tüm personel ve araçlarımızla göreve 7/24 hazırız. Her köşesi bir cennet ülkemizde meydana gelen afetlerin ve ormanlarda meydana gelen yangınların bir an önce son bulmasını temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı.