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Giriş Tarihi: 3.8.2021 21:54

Kavaklıdere’de acil tahliye çağrısı

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Kavaklıdere’de acil tahliye çağrısı

Muğla Kavaklıdere çıkan orman yangınında alevler giderek yayılmaya başladı. AK Partili Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, yangından etkilenen mahalleler için acil tahliye çağrısı yaptı.

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını genişleyerek devam ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini tehdit etti.

Yangına müdahale ederken vatandaşlar da kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışıyor. AK Partili Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, yağından etkilenen mahallerler için acil tahliye çağrısı yaptı. Mehmet Demir, "İlçemiz Çamlıbel ve Çatak mahallelerimizdeki halkımızın evlerini acilen tahliye etmeleri önemle rica olunur" dedi.

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Kavaklıdere’de acil tahliye çağrısı
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