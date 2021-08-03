Kavaklıdere’de acil tahliye çağrısı

Muğla'nın Kavaklıdere ilçesinde çıkan orman yangını genişleyerek devam ediyor. Yangına karadan ve havadan müdahale edildi. Rüzgarın etkisiyle yayılan alevler, yerleşim yerlerini ve tarım arazilerini tehdit etti.

Yangına müdahale ederken vatandaşlar da kendi imkanlarıyla önlem almaya çalışıyor. AK Partili Kavaklıdere Belediye Başkanı Mehmet Demir, yağından etkilenen mahallerler için acil tahliye çağrısı yaptı. Mehmet Demir, "İlçemiz Çamlıbel ve Çatak mahallelerimizdeki halkımızın evlerini acilen tahliye etmeleri önemle rica olunur" dedi.