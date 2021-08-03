Olay, 21.30 sıralarında Esenyurt Ardıçlı Mahallesi Hacı Bektaş Veli Caddesi üzerinde meydana geldi.iddiaya göre, 3-4 gün önce trafik kazası yapan iki taraf arasında tartışma çıktı. Vatandaşların araya girmesiyle tartışma sona erdi.



PARA İSTEYİNCE TARTIŞMA ÇIKTI



21.30 sıralarında ise cadde üzerinde bulunan kahvehanenin önüne gelen saldırgan, kazaya yaptığı kişiye, "Benim aracında hasar var bana 10 bin lira vereceksiniz" deyince taraflar arasında yeniden tartışma çıktı. Üzerinde bulunan silahı çıkaran saldırgan tartıştığı kişiye ateş ederek yaraladı. Bu sırada yoldan geçmekte olan bir kişi de vuruldu.

Kaza nedeniyle başlayan tartışmada 2 kişi silahla yaralandı | Video



İKİ YARALI HASTANEYE KALDIRILDI



Saldırgan olay yerinden kaçarken iki yaralı çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Öte yandan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla katledilen olayda tarafların önce birbirine taburelerle vurduğu görülürken sonrasında ise silah sesi duyuluyor. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.