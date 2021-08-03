Kılavuz: Bugün Türk milletinin dayanışma günüdür

Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili Olcay Kılavuz, Mersin'de meydana gelen yangınlarla ilgili açıklamalarda bulundu. Başta Mersin olmak üzere ülke genelindeki yangınlardan etkilenen tüm vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini ileten Kılavuz, "Maalesef hepimizin canları, ciğerleri, yürekleri cayır cayır yandı, kavruldu. Orman yangınları sebebiyle çok derinden yaralandık, sarsıldık" dedi.

Mersin'de çok güzel bir dayanışma örneğinin çizildiğini belirten Kılavuz, "El birliği ile gönül birliği ile inanç birliği ile Mersinimizde Allah'a şükürler olsun bir dayanışma örneği sergilendi. Çok ciddi orman yangınları gerçekleşti ama bir taraftan da bir dayanışma, birlik, kardeşlik ruhu da ortaya konulduğunu yakında görme imkanına sahip olduk. Birçok insanımızın evi, ahırı yandı. Ama bunlar güçlü devletimizin, büyük ülkemizin kudreti ile hepsi yerine gelecektir. Giden mal olsun, can olmasın" diye konuştu.

"YANGINLAR SİYASET ÜSTÜ BİR MESELE"

Mersin'de yoğun olarak Silifke Yeşilovacık, Boğsak, Yenikaş, Aydıncık, Soğuksu'da yangınların olduğunu ifade eden Kılavuz, "Şimdi bildiğim kadarıyla, yangınlar söndürülmüş durumda. Soğutma çalışmaları yapılıyor. Bazen ufak çaplı yangınlar gerçekleşmiş olsa da genel olarak söndürülüyor. Devletimiz, hükümetimiz, Mersinimizin çok değerli Valisi, Kaymakamlarımız, Belediye Başkanlarımız, Siyasi Parti Temsilcileri, STK'lar, basın mensupları canla başla mücadele ettiler. Ellerinden gelenin fazlasını ortaya koydular. Mersinimize yakışan da bu birlik, beraberlik. Dar ve zor günde o dayanışmayı ortaya koymak gerekir. Neticesinde bu siyaset üstü bir mesele. Milli bir dava, milli bir mesele. Senlik, benlik olayı veya böyle bir ayrışma, bölünme süreci içerisinde olunacak bir konu değil" şeklinde konuştu.

"YALAN, YANLIŞ AÇIKLAMALARIN MİLLETİMİZE YARARI OLMAYACAKTIR"

Kılavuz, yangından etkilenen insanların feryat içerisinde evleri yanarken, ormanlar yanarken, toplum adına sorumluluğu olan insanların daha çok duyarlılık gösterdiğini belirterek, "Bu olgunluğu, asaleti sergilemeleri de tarihi bir görev olduğunu ifade etmek istiyorum. Zaman zaman elbette insanların sitemleri olabilir. Bunlar birilerinin fitne ve fesadına, nifak tohumu ekmelerine sebep olmamak gerekiyor. Ben bir taraftan da maalesef düşündüren, kahreden şey, biz canımızla, yeşil vatanımızla, evlerimizle mücadele ederken bazı sorumsuz insanların bazı sözleri insanın canını ağrıtıyor. Bugün bu yangınların söndürülmesi adına insanlara moral vermek gerekirken, böyle yakışıksız birtakım söylemlerle hareket etmek yakışmayacak bir davranıştır. Yalan, yanlış açıklamaların olduğunu da görmekteyiz. Bu siyaset, rant, çıkar elde etmek amacıyla yapılan açıklamalardır. Ayrıca bizim içimizi yakmaktadır. Milletimize, devletimize hiçbir yararı olmayacaktır" dedi.

"BU BİZİM İÇİN TARİHİ BİR SORUMLULUKTUR"

"Türkiye'yi aciz duruma düşürmeye çalışanlar, dış kaynaklı böyle bir kargaşaya, huzursuzluğa, çatışmaya sebebiyet vermek için misyonerlerin sahada olduğunu da gördüğümü ifade etmek istiyorum. Devletimizi ve milletimize her dönemde içeriden ve dışarıdan bazı satılmış hainlerin olduğunu gördük. Türkün ve Türkiye'nin düşmanı her dönemde olmuştur. Türkiye'nin üç tarafı denizlerle dört tarafı düşmanlarla çevrili olduğunu biliyoruz ama bu vatanının, devletin, bayrağın uğruna isimsiz kahramanlar çoktu. Biz ülkemizi çok seviyoruz. Bu bizim için tarihi bir sorumluluktur. Bugün Türk milletinin dayanışma günüdür" diye konuştu.

"YANMAYI, ÖLMEYİ GÖZE ALARAK, ORMANLARIMIZA, İNSANLARIMIZA SAHİP ÇIKIYORLAR"

Kılavuz, insanların acılarını paylaştıklarını ve derinden hissettiklerini de sözlerine ekleyerek, devlet olarak yaraların sarılacağının altını çizdi. Gerekli çalışmaların, hasar tespit çalışmalarının vakit kaybetmeden başlandığını da belirten Kılavuz, "Ayrıca liderimiz sayın Devlet Bahçeli'nin talimatları ile Türkiye genelinde il ve ilçe teşkilatlarımız, belediyelerimiz, orman yangınlarından dolayı mağdur olan insanımıza da maddi, manevi ellerimizi uzatacağız. Bu sıkıntı hepimizin sıkıntısı. Tek tek insanlarımız ziyaret ediyoruz. Onların üzgün olduğu yerde bizim mutlu olmamız mümkün değildir. Biz eğer ki insanlarımız huzurlu, mutluysa yüzümüz güler. Muhteşem bir fedakarlık, samimiyet örneği sergileniyor. Bu milletin mensubu olmaktan bir kez daha şeref duydum. Herkes her şeyini ortaya koyuyor. Yanmayı, ölmeyi göze alarak, ormanlarımıza insanlarımıza sahip çıkıyorlar. Buradan Mersin Ülkü Ocaklarına teşekkür etmek istiyorum" dedi.