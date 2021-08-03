Komşu Fırın’ın sahibi şantajcı eşini affetmedi

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'ın sahibi Hasip Gençer'in sahibi olduğu şirkete ait özel bilgileri ve kişisel görüntüleri ele geçiren boşanma aşamasındaki eşi Şirin Gençer
hakkında dava açıldı. Hasip Gençer, şikâyet dilekçesinde eşinin gizli kalması gereken şirket belgelerini mail adreslerine girerek kendi hesabına yönlendirdiğini, boşanmak üzere olduğu eşinin, asistanını arayarak özel birakım fotoğraf, video ve şirket maillerinin elinde olduğunu, herkese göndereceğini söyleyerek şantajda bulunduğunu ifade etti. Savcılık, Şirin Gençer hakkında, 'Özel hayata ilişkin ses ve görüntüleri ifşa etme, bilişim sistemlerine usulsüz olarak girme, tehdit, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirme ve yayma' suçlarından dava açtı. Şirin Gençer'in 17 yıla kadar hapsi isteniyor.