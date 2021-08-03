Konvoy magandalarına ceza kesildi

Bakırköy Sahil Yolu'nda hafta sonu meydana gelen olayda düğün için araçlarla konvoy oluşturan trafik magandaları yolda bütün şeritleri kapatarak ilerledi ve diğer araçların geçişini zorlaştırarak trafik akışını tehlikeye soktu. Şahıslar araçların camlarından sarkarak kendi canlarını da tehlikeye attı. O anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.



TEK TEK TESPİT EDİLDİ



Görüntülerin yayılması üzerine harekete geçen Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği görevlileri görüntülerdeki sürücülerin; 06 AY plakalı araç sürücüsü H.D., 34 MP plakalı araç sürücüsü G.D., 34 EHC plakalı araç sürücüsü A.B., 34 BLP plakalı araç sürücüsü A.K., 34DTB548 plakalı araç sürücü N.M.A. ve 09 BDF plakalı araç sürücüsü M.A.U.isimli sürücüler olduğunu tespit etti.



HER BİRİNE CEZA YAZILDI



Sürücülerin her birine ayrı ayrı olmak üzere, 2918 sayılı Karayolları Trafik Kanunun 47\1D (Trafik güvenliği tehlikeye düşürecek şekilde araç kullanmak) maddesinden 144 lira, 56/1-D (Trafik akışını rahatsız edecek veya tehlikeye sokacak şekilde gereksiz ani yavaşlamak belirtilen hız sınırının altına sürmek) maddesinden 144 lira olmak üzere toplam bin 728 lira idari para cezası uygulandı.