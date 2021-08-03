LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

Liselere Geçiş Sınavı
(LGS
) kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara, 'meb.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor. Dün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil sürecinin ardından merkezi yürütülen yerleştirmeler, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.
İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı
(MEB) Bakan Yardımcısı Mahmut Özer
, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti" dedi. Özer, sınavlı okullarda doluluk oranının da yüzde 98'e yükseldiğini ifade etti.