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Giriş Tarihi: 3.8.2021

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

LGS birinci nakil sonuçları açıklandı

LGS kapsamında yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Dün başlayan ikinci nakil tercih başvuruları ise 6 Ağustos’ta sona erecek

Liselere Geçiş Sınavı (LGS) kapsamında, yerleştirmeye esas birinci nakil sonuçları açıklandı. Sonuçlara, 'meb.gov.tr' adresinden ulaşılabiliyor. Dün başlayan yerleştirmeye esas ikinci nakil tercih başvuruları ise 6 Ağustos'ta sona erecek, sonuçları da 9 Ağustos'ta açıklanacak. İkinci nakil sürecinin ardından merkezi yürütülen yerleştirmeler, 9 Ağustos'ta tamamlanacak.

İkinci yerleştirmeye esas nakil sonunda da hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il/ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarınca yerleştirme başvuruları alınacak ve 20 Ağustos'ta yerleştirme süreci sona erecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Birinci nakil dönemi sonunda, tercih yapan öğrencilerimizin yüzde 96'sı istedikleri okullara yerleşti" dedi. Özer, sınavlı okullarda doluluk oranının da yüzde 98'e yükseldiğini ifade etti.
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LGS birinci nakil sonuçları açıklandı
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