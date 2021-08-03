Manavgat'tan yürek yakan görüntüler! 61 yıllık cami küle döndü

Manavgat'ta günler önce başlayan yangının boyutları her geçen gün büyüyor. Söndürülen bölgelerdeki yangın rüzgârla tekrar harlanıyor.
Yangını söndürmeye yönelik yoğun çalışmalar sürerken yangının söndürüldüğü alanlarda ortaya çıkan acı görüntüler yürek burkuyor.
MUHTAR YANGINI ANLATTI
Bunlardan biri de, Manavgat ilçesine 33 km uzaklıkta bulunan Sevinç Mahallesi oldu. Yangından etkilenen bölge arasında yer alan Sevinç Mahallesi'nin 61 yıllık camiisi küle döndü.
Küle dönen caminin fotoğrafları ilk kez görüntülendi. Yangından geriye kalan camide duvarlarda kırık ve çatlaklar oluşurken duvarlar siyaha büründü. Camlar patlayarak etrafta kırıklar oluştururken caminin mozaiklerinde hasar oluştu.
Kullanılamaz hale gelen camiinin bu durumu ise mahalle sakinleri tarafından üzüntüyle karşılandı.
SABAH'a konuşan Sevinç Mahallesi Muhtarı Seyfettin Eski; onlarca evin yandığını, vatandaşların yangından etkilendiğini ve yangını söndürmek için el birliğiyle müdahalelerde bulunduklarını anlattı.
Eski; "Mahallemizde hasar tespit çalışmaları yapılıyor. 2 gün boyunca tüm mahallemiz ve ormanımız yanarak kül oldu. 30'a yakın ev ve 61 yıllık camimiz de küle döndü" diye konuştu.
KÖY BOŞALTILDI, VATANDAŞLAR GÜVENLİ BÖLGEDE
İlçenin hemen hemen her yerinden dumanlar yükselirken köy halkı ise panik ve tedirginlik ile teyakkuzda bekliyor.
Antalya Manavgat'ta orman yangını bölgesinden yürek yakan görüntüler! 61 yıllık cami küle döndü
Ellerinde balta ve küreklerle yardıma koşan halk, görevlilerle birlikte yangın söndürme faaliyetlerinde bulunuyor.