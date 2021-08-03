Mersin ve Gaziantep Gençlik Merkezi başarılı girişim projelerine imza atacak

Gaziantep Gençlik Merkezi koordinatörlüğünde başarılı Teknofest ve Tübitak Proje Ekip üyesi gençler, Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi'ni ziyaret etti. Mersin Üniversitesi Genç Girişimci Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Duygu Hıdıroğlu, merkez bünyesinde bugüne kadar gerçekleştirilen etkinlik, eğitim, ulusal ve uluslararası düzeyde düzenlenen maratonlar ve yarışmalarda derece alan projeler, Arge faaliyetleri ve merkezin Türkiye'de ilk olarak başlattığı projeler ve programları, Gaziantep Gençlik Merkezi Teknofest ve Tübitak Proje Ekip üyesi gençlere tanıttı.

Duygu Hıdıroğlu, akademide, girişimcilikte diğer üniversitelere öncü niteliğinde çalışmaların hayata geçirildiği Genç Girişim Merkezi'nde, sadece Mersin'e değil ülkemize önemli katkılar sunduklarını söyledi. Hayata geçirilen vizyoner ve yenilikçi girişim fikirlerinin sayısının artmasını ümit ettiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Hıdıroğlu, "Gaziantep ile yakın coğrafyalarda bulunmanın girişim projelerinde Gaziantep Gençlik Merkezi ile Üniversitemiz Genç Girişimci Merkezimiz ortaklığında başarılı girişim projelerine imza atılmasını kolaylaştıracaktır" dedi.

Gaziantep Gençlik Merkezi Müdürü Ali Gül, Dr. Öğr. Üyesi ise, Duygu Hıdıroğlu'nun sözlerini destekleyerek gençlerin girişimcilik becerilerinin geliştirilmesini hedeflediklerini ve geliştirilebilecek iş birliği kapsamında gençlerin girişimci fikirleri ve projelerine Genç Girişimci Merkezinin hem altyapısının hem de danışmanlık desteklerinin önemli katkılar sunabileceğini söyledi.

Merkez Müdürü Duygu Hıdıroğlu, Gaziantep'ten merkeze başvuran girişimciler ve gençlerin gelecekte gerçekleştirecekleri başarılı inovatif girişim projelerine seve seve destek vereceklerini belirtti.