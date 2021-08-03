Meteoroloji Laboratuvarı Başkanı duyurdu: Yangın bölgelerinden flaş haber

"SICAKLIKLARIN DÜŞMESİYLE BİRLİKTE ORMAN YANGINLARI RİSKİNİN BIRAZ DAHA AZALDIĞINI GÖRECEĞİZ"



Adil Tek, "Orman yangınları açısından özellikle bu dönem nemin ve havanın kuruluğunun en arttığı dönem bu oranlar orman içinde daha da düşmeye başlayınca orman yangınları riski daha da artıyor. Sıcaklıkların düşmesi ile birlikte orman yangınları riskinin biraz daha azaldığını göreceğiz ama tabii tedbiri elden bırakmamak gerekiyor. Çok yakın planda o yangın bölgelerinde yağışlar gözükmüyor. Sıcaklıklar düşüyor o bölgelerde. 40-45 derecelere kadar çıktı sıcaklıklar. Diğer bölgelerde olduğu gibi orada da 7-8 derece düşecek. Yine hava sıcak ama riskler azaltılmış olacak. 40 derece sıcaklıktaki yangın oluşum şartlarıyla, 30-32 derece arasındaki yangın oluşum şartları aynı değil" şeklinde konuştu.