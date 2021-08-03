Meteoroloji uzmanından sıcaklık ve yangın uyarısı: Tedbirli olmak gerekiyor!

"ORTAM ORMAN YANGININA HAZIR"



İstanbul'da olası orman yangınları için değerlendirmelerde bulunan Şahin şunları kaydetti: "İstanbul için geçerli mi? Zaten aralıklarla küçük küçük orman yangınları gerçekleşiyor. Ama Güney'deki kadar bir yangın olasılığı daha düşük. Ama yine de tedbirli olmak gerekiyor. Yani ortam orman yangınına hazır diyebilirim. Tetikleyici bir unsur bekleniyor. İstanbul'da rüzgar şiddetli değil, rüzgarın şiddetli olmaması oluşacak bir yangında bu dağılmayı engelleyecektir, noktasal olarak kalacaktır. Gözlemlediğim bu günlerde İstanbul'da sakin bir rüzgar var ama güneyde şiddetli rüzgar var. Sürükleyici faktör şiddetli rüzgarlar. Her şeyi iklim değişikliğine bağlamak doğru değil. Kuraklık bence burada biraz daha ön plandaydı. İklim değişikliği sürecinde ekstrem hava olaylarının artacağı gündemde ama Türkiye'nin yaşadığı bu kurak süreç bence ana tetikleyici unsur oldu"