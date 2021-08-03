Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatan görüntü

Eserin eski kimliğine kavuşması gerektiğini vurgulayan Tarihçi Yazar Mehmet Dilbaz şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de restorasyon konusunda iyi niyetli çalışmalar yapılıyor ama hala yetersiz. Son yıllarda restorasyon mantığı yavaş yavaş oturdu ama eski yıllarda bu iş amatörlük ötesi bir sorumsuzluk ile yapılıyordu.