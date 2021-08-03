Mimar Sinan'ın kemiklerini sızlatan görüntü

Küçükçekmece'deki Mimar Sinan'a ait tarihi Papaz Köprüsü 2009 yılındaki sel felaketinde büyük hasar görmüştü. Ayamama Deresi üzerindeki bulunan tarihi köprü yıkılmaya yüz tutmuş durumdayken gelen tepkiler üzerine restorasyon çalışması yapıldı.
Fakat bu seferde başka bir sorumsuzluğa imza atıldı. Tarihi eser özgünlüğünden yitirilerek restore edilen köprü, beton ve çimento kullanılarak adeta yeniden inşa edildi.
Eserin eski kimliğine kavuşması gerektiğini vurgulayan Tarihçi Yazar Mehmet Dilbaz şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'de restorasyon konusunda iyi niyetli çalışmalar yapılıyor ama hala yetersiz. Son yıllarda restorasyon mantığı yavaş yavaş oturdu ama eski yıllarda bu iş amatörlük ötesi bir sorumsuzluk ile yapılıyordu.
Bir yapının restore edilmesi o yapının yeniden inşa edilmesi demek değildir. Mümkünse yapıldığı zaman kullanılan malzemeler ile onarılması gereken yapılar beton ve çimento kullanılarak adeta yeniden inşa ediliyordu.
Bu hatalar da yapıyı özgün formundan uzaklaştırıyor, yapıya zarar veriyordu. Bu köprüde yapılan çalışma da köprüyü adeta yeniden inşa edilmiş hale getirmiş. Restorasyon bir yapıyı ilk yapıldığı günkü haline dönüştürmez. Böyle yapılırsa tarihi eserler özgünlüğünü yitirir"