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Giriş Tarihi: 4.8.2021 00:29 Son Güncelleme: 4.8.2021 00:30

MSB'den Denizli'deki yangınla ilgili açıklama: İş makinaları ve personel görevlendirilmiştir

MSB'den Denizli'deki yangınla ilgili açıklama: İş makinaları ve personel görevlendirilmiştir

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada Denizli'de çıkan yangına müdahale için personel görevlendirildiği bildirildi. Açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11’inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir." denildi.

Türkiye'de art arda çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara da müdahaleler sürüyor. Alevlerle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ciddi desteği oldu.

MSB'den Denizli'deki yangınla ilgili açıklama: İş makinaları ve personel görevlendirilmiştir | Video

MSB'DEN DENİZLİ AÇIKLAMASI

Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Denizli'deki yangın söndürme çalışmalarına destek verileceği bildirildi. Açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir" denildi.

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MSB'den Denizli'deki yangınla ilgili açıklama: İş makinaları ve personel görevlendirilmiştir
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