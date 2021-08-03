Türkiye'de art arda çıkan yangınların büyük bir kısmı kontrol altına alınırken, devam eden yangınlara da müdahaleler sürüyor. Alevlerle mücadelede Türk Silahlı Kuvvetlerinin de ciddi desteği oldu.
MSB'den Denizli'deki yangınla ilgili açıklama: İş makinaları ve personel görevlendirilmiştir | Video
MSB'DEN DENİZLİ AÇIKLAMASI
Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan son açıklamada Denizli'deki yangın söndürme çalışmalarına destek verileceği bildirildi. Açıklamada, "Denizli Valiliğinin talebi üzerine bölgede çıkan yangına müdahale etmek üzere 11'inci Komando Tugay Komutanlığımızdan iş makinaları ve personel görevlendirilmiştir" denildi.