Muhammet otobüsünün altında can verdi: Aile karara itiraz etti!





'HİÇBİR BELEDİYE YETKİLİSİ ZİYARETİMİZE GELMEDİ'



Kazadan sonra hiçbir belediye yetkilisinin kendileriyle iletişime geçmediğini anlatan Mustafa Yıldız, "Kimse bizi ziyaret etmedi. Belediye başkanı ya da yardımcıları gelmedi. Olan oldu. Benim canım, yüreğim gitti. Oğlumu toprağa verdikten 5 gün sonra kendisini şef olarak tanıtan bir kişi aradı. Kendisine neden aramadıklarını sorduğumda ise bana korktuklarını, o yüzden aramadıklarını söyledi. Bizler insanız. Biz olay günü ne otobüse zarar verdik ne de şoföre bir şey dedik. Hepsini Allaha havale ediyorum. Tek istediğim adaletin sağlanması. Yaya geçidinin olmadığı yerde yaya yolun ortasında kalıyor ama otobüs durmuyor. Şoförün dikkatsizliği. Cezasını çekmesi lazım'' diye konuştu.