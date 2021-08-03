Otomobil iki parçaya ayrıldı: 2 ölü

Aydın
'ın Karacasu ilçesinde, Hüseyin D. idaresindeki 09 AAH 763 plakalı ekmek dağıtılan hafif ticari araç ile Ahmet Mutlu
(42) yönetimindeki 35 DC 5288 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle otomobil ikiye bölünürken, kazada otomobil sürücüsü Ahmet Mutlu ve yanındaki Çetin Aksöz'ün (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Diğer araç sürücüsü Hüseyin D. ise kazayı hafif yaralı olarak atlattı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.
BABA OĞUL HAYATINI KAYBETTİ
Konya
'nın Kulu
ilçesinde ise 06 CMJ 277 plakalı otomobil, Ömerhanlı mevkisinde kontrolden çıkıp takla attı. Kazada aynı aileden sürücü Rabia Tekmanlı
(28) ile oğlu Kerem Tekmanlı (1) yaralanırken, baba Gökhan Tekmanlı (27) ve oğlu Selim Ayaz (3) hayatını kaybetti.
Kars'ta Ankara'ya giden Doğu Ekspres'in altında kalan bir vatandaş hayatını kaybetti.
İstanbul
Kağıthane'de yolun karşısına geçmeye çalışan Ömer Göçmen'e (29), Samet Uzunoğlu idaresindeki 45 AEZ 618 plakalı otomobil çarptı. 30 metre sürüklenen Göçmen vefat etti.
İstanbul Ümraniye'de servis minibüsü ile ticari minibüs kaza yaptı. Olayda 5 kişi yaralanırken servis minibüsünde bulunan Eyüp Sönmez adlı yolcu hayatını kaybetti. Kaza anı ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.