Polis aracı kaza yaptı: 1 şehit, 4 yaralı





Diğer otomobilde bulunan sürücü Talip Güneş İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne, araçtaki İbrahim Güneş Gaziemir Neccar-Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne, Fatih Güneş ise Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



Tedaviye alınan yaralılardan 2 çocuk babası olduğu öğrenilen polis memuru İbrahim Okçu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak şehit oldu. Komiser yardımcısı Ahmet Şahin ile Talip Güneş'in hayati tehlikelerinin bulunduğu, İbrahim Güneş ile Fatih Güneş'in ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.