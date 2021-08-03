Kocaali'de akıntıya kapıldı! Karasu'da kurtarıldı

Sahildekiler denizde bulunan bir kişinin sesini duyduklarını belirterek, "İmdat imdat kurtarın beni diye ses geliyordu. Işık tuttuk ama hiçbir şekilde göremedik. Sonra cankurtaranlar geldi kurtardı." dedi. Sahile gelen 112 Acil ekibi, Erol Tunca'yı sağlık kontrolünden geçirdi. Sağlık durumu iyi olan Erol Tunca haber verilmesi üzerine gelen yakınlarına tarafından alınarak evine götürüldü.