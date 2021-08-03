"Sayısal Loto sonuçları" haftalık düzende Pazartesi, Çarşamba ve Cumartesi günleri MP TV canlı çekilişinde belirlenen kazandıran numaralarla oyunu oynayan şans oyunu severlere duyurulmaya devam ediliyor. MPİ tarihinde rekor olan 190 Milyon Türk Lirası'nı aşan büyük ikramiye tutarını kazanmak isteyenler şanslı numaraları öğrenmek isteyerek "2 Ağustos MPİ Sayısal Loto sonuçları açıklandı mı?" sorusu üzerinden araştırmalarını sürdürüyor.

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (2 AĞUSTOS)

Milli Piyango Online ile 2 Ağustos Çılgın Sayısal Loto çekiliş sonuçları ve kazandıran numaralarla MPİ bilet sorgulama sayfası detayları şöyle;