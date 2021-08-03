Şehit Tonga, dualarla anıldı

Ağustos 2016 yılında şehit olan polis memuru Ali Tonga, şehit oluşunun 5.yıl dönümünde Türkiye Harp Malulü Gaziler, Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kırıkkale Şubesi üyeleri ve şehidin ailesi, tarafından Yahşihan İlçe Mezarlığında kabri başında anıldı. Duygusal anların yaşandığı anma programında, şehit Tonga´nın kabrine karanfiller bırakıldı. Dernek Başkanı Rifat Öcal, şehit Tonga´nın özgeçmişi hakkında bilgiler verdi.

ŞEHİT TONGA HAKKINA BİLGİ VERDİ

Öcal, "Şehidimiz Polis Memuru Ali Tonga; Samsun Polis Yüksek Okulundan 26 Haziran 2007 tarihinde Polis Memuru olarak mezun olmuş ve İlk görev yeri olan İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görevine başlamıştır. 15 Haziran 2010 tarihinden itibaren de Yozgat İl Emniyet Müdürlüğü emrinde görev yapmakta iken 22 Mayıs 2016 günü saat 19,30 sıralarında görevi esnasında sürücüsü olduğu Asayiş Müdürlüğüne ait araçla tek taraflı olarak kaza yapması sonucu yaralanmış, Yozgat Bozok Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde tedavi altına alınmıştır. Tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 01 Ağustos 2016 tarihinde Şehitlik mertebesine ulaşmıştır."

HEP BİRLİKTE DUALAR ETTİLER

Anma programına, Doğa Koruma ve Milli Parklar İl Müdürü Bahadır Gürleyik, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Erdal Akkuş ve Emniyet personelinin katıldığı kabir ziyaretinde Yahşihan İstasyon Cami İmam Hatibi Naim Bilgili tarafından okunan Kur´an ve edilen dualar ile Şehidimiz Ali Tonga şahadetinin 5.yılında bu vesile ile de bütün Şehitlerimiz bir kez daha rahmet ve minnetle anıldı.