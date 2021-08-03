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Giriş Tarihi: 4.8.2021 01:07

Sevdiği kızın nişanlısının aracını hurdaya çevirdi

İHA
Sevdiği kızın nişanlısının aracını hurdaya çevirdi

Aksaray’da bir süredir takip ederek rahatsız ettiği kızın nişanlandığını öğrenen genç, kızın nişanlısının aracının camlarını kırıp, lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı

Edinilen bilgilere göre, bir süredir takip ederek rahatsız ettiği Fatma C.'nin (23) defalarca şikayet etmesini aldırış etmeyen M.A. (24) isimli genç, kızın nişanlandığını öğrenince evinin önüne gitti.

Genç kızın nişanlısı Vehbi S.'ye (24) ait otomobilin park halinde olduğunu fark eden şahıs yanında getirdiği demir ile kamyonetin camlarını kırıp, kesici aletle lastiğini patlatarak olay yerinden kaçtı.

Kamyonetin zarar gördüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri zarar gören kamyonet üzerinde ve çevrede inceleme başlattı.

Yapılan incelemenin ardından şikâyetçi olan araç sahibi Vehbi S. ve nişanlısı Fatma C. ifadeleri alınmak üzere Aksaray Polis Merkezi Amirliğine götürüldü. Olay yerinden kaçan M.A.'nın arama çalışmaları sürdürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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Sevdiği kızın nişanlısının aracını hurdaya çevirdi
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