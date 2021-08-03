Şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı eşi, çocuğunu götürdü

'YETİŞENE KADAR ÇOCUĞUMU GÖTÜRDÜLER'
En son 23 Nisan'da tartıştıklarını ve ayrılmaya karar verdiğini belirten İrem K., "Birkaç defa uzaklaştırma kararı aldırdım. Onu da ihlal etti, hatta ihlal ettiği için 3 gün cezaevinde kaldı. Şu anda da kesinleşmiş 6 ay 7 gün hapis cezası var. Ortak velayette bir kızımız var. Tedbir kararı istedim, geçici velayet istedim, hiçbirini vermediler. Çocuğumu birden fazla kez kaçırdı. Birinde teyzesine kaçırdı. 4 gün önce kardeşi ve kuzeniyle geldi gayet rahat bir şekilde 'Çocuğu göreceğim' dedi, aldı, gitti. Tamamını planlamıştı. Evin yakınındaki parka götürdü, parkın altında kardeşi ve kuzeni bekliyordu oradan verdi çocuğu. Ben yetişene kadar çocuğumu götürdüler" diye konuştu.