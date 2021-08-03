Şiddet gördüğü için boşanma davası açtığı eşi, çocuğunu götürdü

'ADANA'DAN TAŞINDIK, GANYAN BAYİSİNE BORÇLANDI'

Eve 4 gün önce gelen eşinin kızını alıp götürdüğünü anlatan İrem K., "Evliliğimin 4'üncü ayında eşimin uyuşturucu madde kullandığını öğrendim ve o tarihten itibaren bana şiddet uygulamaya başladı. Belli belirsiz yerlerde çalışıyordu, evine bakmıyordu. Daha sonra Adana'dan buraya taşındık ve burada çalışmaya başladı. Tekrar uyuşturucu maddeye yöneldiği için evden uzaklaşmaya başladı. Bana bakmıyordu, çocuğuna bakmıyordu. Kızım daha yeni dünyaya gelmişti, o zaman bile evimizin altındaki ganyan bayisine borçlanmıştı. Hep parasını bu tür yerlere kaptırıyordu. Kızım bir yaşını geçtikten sonra ben işe girmeye karar verdim. Çalışmak zorundaydım ve bu süre zarfında kızıma o baktı. O dönemler ben yokken evde çocuğuma şiddet uyguluyormuş. Geldiğim zaman bana da şiddet uyguluyordu. Tehdit ve hakaretleri de vardı. Evde para yoktu, o da uyuşturucuya yönelince benim de başka çarem kalmamıştı. Bir yıl önce beni darbettikten sonra kadın sığınma evine gittim. Orayı da gördükten sonra ikinci gün eve geri döndüm. Bir süre hiçbir şey yapmadı ama tekrar bana şiddet uygulamaya devam etti" dedi.