SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu hunharca katledildi! Mustafa Murat Ayhan’ın itirafı tüyler ürpertti!





"Azra, daha körpecik gonca güldü. Kadına şiddetle mücadele ediyordu. Kadınların haklarını korumak için gazetecilik bölümünü seçti. Babası öğretmen olmasını istiyordu. Ancak o kadınların sesi olmak için dili, yüreği olmak için bu bölümü seçti. Ciğerimizi yakanların ciğeri yansın. Allah onlara kahretsin. En ağır cezayı versinler." Gelen son dakika bilgisine göre; Haytaoğlu'nun ölümüne ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi.

TAKİPCİSİ OLACAĞIZ

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" dedi.

ANNENİN GELMESİ BEKLENİYOR

Öte yandan Azra'nnı cesedinin teşhisi için babası Mustafa Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Ancak Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden annesini de gelmesi bekleniyor. Yasak olarak DNA testinin ardından Azranın ceset parçalarını aileye teslim edilmesi bekleniyor.