SON DAKİKA: Azra Gülendam Haytaoğlu hunharca katledildi! Mustafa Murat Ayhan’ın itirafı tüyler ürpertti!

Antalya'da 28 Temmuz tarihinde ortadan kaybolan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), ormanlık alanda 5 ayrı parçaya gömülü cesedi bulundu.
KATİL MUSTAFA MURAT AYHAN İNŞAAT MÜHENDİSİ ÇIKTI
Azra'nın katil zanlısı İnşaat Mühendisi Mustafa Murat Ayhan (48) gözaltına alındı. Polisi bile şoke eden olay şöyle ortaya çıktı. Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü'nde okuyan Azra, geçtiğimiz hafta çarşamba günü Lara'daki ablası Ezgi Haytaoğlu'nun yanından kayboldu.
AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU 5 GÜNDÜR ARANIYORDU
Antalya Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Asayiş Şube Müdürlüğü cinayet Büro Amirliği ekipleri, Azra'nın cep telefonundan en son görüştüğü inşaat mühendisi ve aynı zamanda emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan'la görüştüğü ortaya çıktı.
İŞTE KATİL MUSTAFA MURAT AYHAN'IN İLK İFADELERİ
Cinayet masası ekipleri, kentte saygın bir iş adamı olarak bilinen Ayhan'ı çarpraz sorguya aldı. Ayhan ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" diye ifade verdi. Polis, bunun üzerine katil zanlısı Ayhan'ı serbest bıraktı.
POLİS KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TESPİT ETTİ
Cinayet masası ekipleri, daha sonra MOBESE ve çevre işyeri güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Görüntülerde; Ayhan'ın Konyaaltı ilçesindeki evinden defalarca aynı valizle çıkıp gittiğini belirledi. Ardından Ayhan, yeniden gözaltına alındı.
MUSTAFA MURAT AYHAN HER ŞEYİ İTİRAF ETTİ: BOĞARAK ÖLDÜRDÜM
Mustafa Murat Ayhan, tekrardan çapraz sorguya alındı. Ayhan, burada cinayeti işlediğini itiraf etti. Azra'nın 28 Temmuz tarihinde kendisini aradığını belirten Ayhan, "Beni aradı. Buluştuk. Evde birlikte yemek yedik. Alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp cesedini 5 parçaya ayırdım. Cesedin parçalarını valize koyup Kepez ilçesinde ormanlık alanda gömdüm" dedi.
AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU'NUN CESEDİNİN YERİNİ GÖSTERDİ
Cinayet itirafının ardından Mustafa Murat Ayhan, Varsak'taki ormanlık alanda Azra Gülendam Haytaoğlu'nu gömdüğü yeri ekiplere gösterdi. Gece sabaha kadar cesedi gömüldüğü yerden çıkaran ekipler, bulunan parçaları otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna gönderdi. Haytaoğlu'nun kafatası ve sol kalçasının bulunamadığı ve arama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
GENÇ KADININ VÜCUDUNA JİLETLE İSMİNİ YAZMIŞ
Öte yandan Mustafa Murat Ayhan'ın, Azra Gülendam Haytaoğlu'nu öldürdükten sonra vücuduna jiletle ismini yazdığı belirtildi.
YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ
Kızlarının korkunç bir cinayete kurban gittiğini öğrenen Haytaoğlu Ailesi sinir krizi geçirdi. Abla Ezgi Haytaoğlu'nun "Benim kardeşim ölemez. Ona kim nasıl kıydı" çığlıkları yürekleri dağladı. Adana'dan gelen baba Mustafa Haytaoğlu ise ayakta durmakta güçlük çekti.
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayeti katili Mustafa Murat Ayhan'ın olay yerindeki görüntüleri! Kan donduran jilet detayı ortaya çıktı...
Gelen son dakika bilgisine göre ise; Azra'yı öldüren cinayet şüphelisine cesedin parçalarını gömdüğü ormanlık alanda keşif yaptırıldı. Ayhan emniyet müdürlüğüne getirildiğinde, muhabirin "Neden öldürdünüz" sorusuna yanıt vermedi. Eliyle yüzünü gizlemeye çalışan Ayhan, ardından sorgusunun devamı için emniyet binasına çıkartıldı.
Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetinde son dakika! Vücuduna jiletle... Mustafa Murat Ayhan'dan dehşete düşüren itiraflar...
KORONAVİRÜS TESTİ YAPILDI
Diğer yandan, Mustafa Murat Ayhan'a koronavirüs testi yapıldığı, sonucunun beklendiği açıklandı. İnşaat mühendisi Ayhan'ın, aynı zamanda emlak ofisi sahibi olduğu kaydedildi.
Ayhan'ın, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şube 14. Dönem Yönetim Kurulu Üyesi olduğu, 15 ve 16 Dönem Yönetim Kurulu Sayman üyesi olarak görev aldığı belirtildi.
Azra'yı vahşice öldüren zanlıya, cesedin parçalarını gömdüğü ormanlık alanda keşif yaptırıldı | Video
KASAP BICAĞI İLE KESMİŞ
Ayrıca katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın, üniversite öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu evinde kasap bıçağı ile kestiği ortaya çıktı. Ayrıca genç kızın cesedinin parçalarını Kepez'deki ormanlık alanda bulunmaması için 5 ayrı noktaya gömdüğü anlaşıldı.
ODA YÖNETİMİNDE
Katil zanlısının İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulunda sayman üye olduğu çıktı. İmza yetkisi de bulunan katil zanlısının, olay yerini göstermesinde soğukkanlı olması polisi bile şaşkına çevirdi.
TUTUKLANDI
Antalya'da gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nu (21) öldürüp, parçalara ayırıp ormanlık alana attığını sorgusunda itiraf eden Mustafa Murat Ayhan (48), emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye çıkartılan Ayhan, savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. 'Canavarca hisle adam öldürmek suçundan' tutuklanan Ayhan, cezaevine gönderildi.
Ceset parçalarını bir araya getiren polis ise katilin bütün delilleri profesyonelce yok etmeye çalıştığına dikkat çekti. Genç kızın cüzdanı ve cep telefonu ise henüz bulunamadı.
Azra Gülendam Haytaoğlu'nun Osmaniye'nin Kadirli ilçesindeki baba evinde taziyeleri kabul eden halası Mine Haytaoğlu, Azra'nın kadına şiddetle mücadele ettiğini söyledi.
Azra'nın gazetecilik bölümünü kadınların sesi olmak için seçtiğini belirten Haytaoğlu, şunları söyledi:
"Azra, daha körpecik gonca güldü. Kadına şiddetle mücadele ediyordu. Kadınların haklarını korumak için gazetecilik bölümünü seçti. Babası öğretmen olmasını istiyordu. Ancak o kadınların sesi olmak için dili, yüreği olmak için bu bölümü seçti. Ciğerimizi yakanların ciğeri yansın. Allah onlara kahretsin. En ağır cezayı versinler." Gelen son dakika bilgisine göre; Haytaoğlu'nun ölümüne ilişkin, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığından yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Cumhuriyet Başsavcılığımızca soruşturma işlemleri titizlikle sürdürülmektedir" denildi.
TAKİPCİSİ OLACAĞIZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık ise "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet; acılı ailesine başsağlığı diliyorum. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" dedi.
ANNENİN GELMESİ BEKLENİYOR
Öte yandan Azra'nnı cesedinin teşhisi için babası Mustafa Adli Tıp Kurumu morguna geldi. Ancak Osmaniye'nin Kadirli ilçesinden annesini de gelmesi bekleniyor. Yasak olarak DNA testinin ardından Azranın ceset parçalarını aileye teslim edilmesi bekleniyor.
Antalya'da 5 gün önce kaybolan 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'nun cesedi ormanlık alanda 10 parça halinde toprağa gömülmüş olarak bulundu. Vahşice katledilen genç kızın okul arkadaşları, Azra'nın sürekli gülen, hayat dolu bir insan olduğunu söyledi. 2 yıldır Azra ile sınıf arkadaşı olan Bahadır Akyüz, "Hayalleri vardı, gerçekten gazeteci olmak istiyordu" dedi. Bir diğer arkadaşı Cansu Tetik de, "Gerçekten çok iyi bir gazeteci olmak istiyordu. Kadın cinayetleri hareketlerinde çok fazla yerde gönüllü çalışmıştı" ifadelerini kullandı.
28 Temmuz Çarşamba günü evinden ayrılan Akdeniz Üniversitesi Gazetecilik Bölümü öğrencisi 21 yaşındaki Azra Gülendam Haytaoğlu'ndan ailesi 5 gündür haber alamıyordu. Olayla ilgili inceleme başlatan Antalya Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler, genç kızın son olarak Konyaaltı ilçesinde inşaat mühendisi ve emlak işiyle uğraşan M.M.A. (48) ile görüştüğünü tespit etti.
Gözaltına alınan şüphelinin ilk ifadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik, ardından gitti" dediği öğrenildi. Bunun üzerine şüpheli serbest bırakıldı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, şehir polis ve güvenlik kameralarını inceleme altına aldı. Görüntülerde M.M.A.'nın evinden defalarca valizler çıktığını tespit eden ekipler, şüpheliyi tekrar gözaltına aldı. Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden M.M.A.'nın 'Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.
Cinayet itirafının ardından katil zanlısı, belirtilen adreste cesedin yerini gösterdi. Adrese giden ekipler, genç kızın cesedini parçalara bölünmüş halde buldu. Haytaoğlu'nun cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Cinayet zanlısı M.M.A.'nın ise emniyetteki işlemleri sürüyor.
YAKIN ARKADAŞLARI KONUŞTU
Azra ile 2 yıldır sınıf arkadaşı olan Bahadır Akyüz, "2 yıldır Azra ile sınıf arkadaşıyız. Çok kötü bir durum. Yaklaşık 3-4 gündür sosyal medya üzerinde olsun, fiilen olsun bakmadığımız taşın altı neredeyse kalmadı. Böyle bir sonuçla karşılaşmak hepimizi çok üzdü. Azra, tanıdığım en hayat dolu insandı. Suratında sürekli gülümsemesi olan bir insandı, kimseyi kırmazdı, melek gibiydi. Hayalleri vardı, gerçekten gazeteci olmak istiyordu. İnsanların maruz kaldığı, mağdur olduğu şeyleri göstermek için gazetecilik okuyordu. 2 senedir kendisini tanıyordum, bir sıkıntısı olduğunu duymamıştım. Bir sorunu olsaydı bize kesin anlatırdı" dedi.
"BUGÜN AZRA, YARIN BİZ"
Azra'nın başına gelenlerin yarın herkesin başına gelebileceğini söyleyen okul arkadaşı Cansu Tetik, "Gerçekten çok iyi bir gazeteci olmak istiyordu. Kadın cinayetleri hareketlerinde çok fazla yerde gönüllü çalışmıştı. Çok üzülüyorum. Bugün Azra, yarın biz. Bana bahsettiği bir sorunu veya sıkıntısı yoktu" diye konuştu.
"AZRA'YI ÇOK ÖZLEYECEĞİZ"
Azra'yı özleyeceklerini belirten arkadaşı Serhat Yaldız, "3-5 kere oturup çay kahve içtik. Çok iyi bir insandı, sevgi doluydu. Azra'yı çok özleyeceğiz. Umarım adalet yerini bulur. Söyleyecek çok şeyim var ama dilim varmıyor" şeklinde konuştu.
Öte yandan genç kızın son görüntüleri de ortaya çıktı:
Vahşice öldürülen Azra'dan geriye bu görüntüler kaldı | Video
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