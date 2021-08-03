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Giriş Tarihi: 3.8.2021 11:12

Son dakika haberi | Bodrum Yeniköy'de alevler sitelere yaklaştı: Evler tahliye ediliyor

Son dakika haberi | Bodrum Yeniköy'de alevler sitelere yaklaştı: Evler tahliye ediliyor

Son dakika haberi... Bodrum Yeniköy'de alevler sitelere yaklaşmış durumda. Yangının sitelere sıçramaması için yoğun çaba sarf edilirken, ekipler anonslarla bölgenin boşaltılması için peş peşe çağrı yapıyor.

Son dakika haberi: Bodrum Yeniköy'de süren orman yangınının evlere ve sitelere ulaşmaması için ekipler büyük mücadele ediyor. Sitelerin bulunduğu alana yaklaşan alevler nedeniyle uyarı anonsları yapılıyor.

Son Dakika: Bodrum'da sitelere yaklaşan orman yangını kamerada! Tahliye başladı...

MUĞLA'DAKİ ORMAN YANGINLARINA HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor. Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.

Gece boyunca karadan yürütülen söndürme çalışmalarına havadan da müdahale ediliyor.

Türkiye'nin farklı illerinden gelen arazözler ile itfaiye ekipleri de geniş bir alanın etkilendiği yangında çalışma yürütüyor. Tahliye edilen mahallelerde kontrol altına alınan alanlarda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kissebükü Koyu'na kadar ilerleyen alevler havadan ve karadan çalışmayla kontrol altına alınmaya çalışılıyor. Arazözlerin yanan alanlara ulaşabilmesi için iş makinelerince orman yolu açılıyor. Gönüllüler ve bölge halkı da ekiplerin çalışmalarına destek veriyor.

Yangının bölgedeki diğer yerleşim alanlarına sıçramaması için ise güvenlik önlemi alınıyor.

Kavaklıdere ilçesindeki orman yangınına ise havadan ve karadan müdahale sürüyor.

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Son dakika haberi | Bodrum Yeniköy'de alevler sitelere yaklaştı: Evler tahliye ediliyor
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