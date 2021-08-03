Emre Yıldır olayında mide bulandıran ifade ortaya çıktı! 'Tecavüz etmedim masaj yaptım!'

Türkiye’nin gündemine oturan Emre Yıldır olayından mide bulandıran son dakika ifadeleri geldi. Bilindiği üzere 23 yaşındaki Emre Yıldır, akrabası Vedat Turhan tarafından 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istimara maruz kalmıştı. Bu duruma daha fazla katlanamayan Emre Yıldır, Nisan ayında evinin 15. Katından atlayarak yaşamına son vermişti. Türkiye’nin gündemine oturan olay günlerce konuşulmuştu. Emre Yıldır’ın davası bugün görülmeye devam ediyor. Emre Yıldır’ın intiharına neden olduğu iddiası ile tutuklu yargılanan 68 yaşındaki Vedat Tarhan’ın savcılıkta verdiği ifadeler ortaya çıkarken, ayrıntılar kan dondurdu. İşte son dakika haberinin detayları…

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde küçük yaşlardan beri sistematik bir şekilde akrabası Vedat Turhan'ın cinsel istismarına uğrayan Emre Yıldır, bu duruma daha fazla katlanamamış ve Nisan ayında evinin 15. Katından atlayarak yaşamına son vermişti. 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğu ve Yıldır'ın intiharına neden olduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan 68 yaşındaki Vedat Tarhan'ın savcılıkta verdiği ifadeler ise ortaya çıktı. Tarhan ifadesinde, Yıldır ailesiyle çok sık görüştüklerini ancak üzerine atılan suçlamalarını kabul etmediklerini belirterek, "Sadece o gün ve ertesi gün Emre'ye masaj yaptım" dedi. İfadenin devamı ise adeta kan dondurdu. İşte son dakika haberinin ayrıntıları…

EMRE YILDIR DAVASINDA MİDE BULANDIRAN İFADE ORTAYA ÇIKTI!

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde 23 yaşında yaşamına son veren Emre Yıldır'ın davası görülmeye devam ediyor. Emre Yıldır'ın intiharına neden olduğu iddiası ile tutuklu yargılanan 68 yaşındaki Vedat Tarhan'ın savcılıkta verdiği mide bulandıran ifadeler ortaya çıktı.