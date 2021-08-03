SON DAKİKA || Türkiye Konya'daki katliamı konuşuyor: Katil Mehmet Altun'un eşinin telefonundan çıkanlar şoke etti

SABAH O GÖRÜNTÜLERE ULAŞMIŞTI



Mehmet Altun'un yaptığı vahşetin görüntülerine SABAH ulaşmıştı. O görüntülerle kimlik bilgileri tespit edilen Mehmet Altun'un eşi ve iki yakını dahil toplam 14 kişi gözaltına alındı. Evinde arama yapılan Altun'un psikolojik sorunları olduğu ve daha önce tedavi gördüğü de ortaya çıktı.