Son dakika: Meteoroloji'den Karadeniz'e uyarı! Ege ve Akdeniz'de kuvvetli rüzgar

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Az bulutlu ve açık 36

İstanbul: Az bulutlu ve açık 36

İzmir: Az bulutlu ve açık 40

Adana: Az bulutlu ve açık 38

Antalya: Az bulutlu ve açık 43

Samsun: Parçalı bulutlu, doğu ilçeleri yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

Erzurum: Parçalı ve az bulutlu 30

Diyarbakır: Az bulutlu ve açık 40