Son dakika | Muğla'da Türkevleri mahallesi tahliye edildi! Alevler siteleri sardı

Gelen son dakika haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesi Türkevleri mahallesindeki siteler yangın nedeniyle tahliye edildi. Alevler siteleri sararken ekipler yangına havadan ve karadan müdahale ediyor.

SON DAKİKA: Muğla Bodrum'da orman yangını evlere ulaştı! Yangın bölgesinden CANLI YAYIN

Muğla'nın Milas, Bodrum ve Kavaklıdere ilçelerindeki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.

Milas'ın Beyciler Mahallesi'nde 3 gün önce başlayan orman yangını Ören Türkevleri, Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri ile Bodrum'un Aşağı Mazı, Yukarı Mazı mahallelerinde etkili oluyor.