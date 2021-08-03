Son depremler listesi 3 Ağustos 2021 Salı: En son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Sabah saatleri itibarıyla son depremler listesi hakkında sorgulamalar yapılmaya başlandı. Özellikle son dönemde Muğla Datça'da yaşanan küçük ve büyük şiddetli depremlerden dolayı vatandaşlar en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu doğrultuda; AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi de güncel olarak yayınlanıyor. Peki; en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.