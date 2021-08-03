Son depremler listesi 3 Ağustos 2021 Salı: En son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler

Sabah saatleri itibarıyla son depremler listesi hakkında sorgulamalar yapılmaya başlandı. Özellikle son dönemde Muğla Datça'da yaşanan küçük ve büyük şiddetli depremlerden dolayı vatandaşlar en son nerede ve kaç şiddetinde deprem olduğu hakkında bilgi sahibi olmak istiyor. Bu doğrultuda; AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından son depremler listesi de güncel olarak yayınlanıyor. Peki; en son deprem nerede ve kaç şiddetinde oldu? AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi.
SON DEPREMLER LİSTESİ 3 AĞUSTOS 2021 SALI
Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği
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2021.08.03 05:11:55 36.3533 27.0327 11.9 -.- 2.9 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 04:21:10 39.6970 25.5408 9.7 -.- 2.4 -.- EGE DENIZI İlksel
2021.08.03 03:23:54 36.3943 27.0095 9.3 -.- 3.0 3.2 AKDENIZ İlksel
2021.08.03 03:10:45 36.3650 27.0038 5.0 -.- 3.0 2.9 AKDENIZ İlksel
2021.08.03 02:56:17 36.3063 27.0117 9.5 -.- 3.7 3.9 AKDENIZ İlksel
2021.08.03 02:32:37 36.3713 27.0092 5.0 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 02:24:38 36.3195 27.0080 17.2 -.- 2.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 02:00:07 36.3138 27.0110 19.3 -.- 3.1 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.08.03 01:50:31 37.1640 38.8843 19.4 -.- 1.9 -.- ULUBAG-(SANLIURFA) İlksel
2021.08.03 01:47:20 36.3413 27.0170 14.5 -.- 3.3 3.3 AKDENIZ İlksel
2021.08.03 01:43:05 36.3520 27.0102 8.3 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 01:11:12 36.3535 27.0138 11.6 -.- 3.6 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 00:13:40 36.2280 27.0377 5.4 -.- 2.0 -.- AKDENIZ İlksel
2021.08.03 00:10:10 36.3143 27.1810 15.6 -.- 1.9 -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ) İlksel
2021.08.03 00:00:04 36.3003 27.0975 24.2 -.- 2.3 -.- AKDENIZ İlksel
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