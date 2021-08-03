Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 3 Ağustos 2021 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları MPİ bilet sorgulama ekranı

Süper Loto sonuçları şu an itibariyle binlerce kişinin gündemine yerleşti. Haftanın üç günü gerçekleşen çekiliş sonuçları canlı ve noter huzurunda açıklanıyor. Büyük ikramiyenin 13 milyonu bulmasıyla bu haftaki çekilişe olan ilgi arttı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) ile Sisal Şans ortaklığında MP TV canlı yayınında gerçekleşen MPİ Süper Topu sonuçları akşam saatlerinde açıklanıyor. Hatırlanacağı üzere geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen çekilişte büyük ikramiye devretmişti. Buna göre; Süper Loto sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? 3 Ağustos 2021 Milli Piyango Online Süper Loto çekiliş sonuçları sorgula ve bilet sorgulama ekranı
Milli Piyango Online aracılığıyla 3 Ağustos Süper Loto sonuçları ve kazandıran numaraları ile MPİ bilet sorgulama ekranı detayları aşağıda yer alıyor;
Süper Loto çekiliş sonuçları 3 Ağustos kazandıran numaralar açıklanınca haberimizde yer alacaktır. Süper Loto çekilişi bu akşam saat 20:30'de gerçekleştiriliyor. Gerçekleştirilen Süper Loto çekilişinin ardından vatandaşlar oynadıkları biletleri Milli Piyango Online üzerinden sorgulayabilirler.
1 Ağustos Süper Loto çekilişi sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından çekilişi yapılan Süper Loto'nun büyük ikramiyesi 13.750.055 TL kimseye çıkmadı ve devretti.
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Süper Loto, 1 ve 60 arasından 6 adet sayı seçmene dayalı bir oyundur. Seçtiğin her 6 sayı, bir kolon oluşturur. Tek kolon ücreti 3 TL'dir.
İşaretleme yapmayı tercih etmiyorsan kolonun altında yer alan SEN SEÇ kutucuğunu işaretle, terminal senin için rastgele 6 numara seçsin!
Bir kolonda 6 rakamdan fazlasını işaretleyerek sistem oyunu oluşturabilirsin. Sistem oyunu, çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Oyuncular altıdan fazla rakam seçerek oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde otomatik olarak üretirler.
Arkadaşlarınla Ortak Bilet satın alabilirsin. Bir veya daha fazla biletin birden fazla üye tarafından aynı veya farklı pay nispetleriyle satın alınmasına Ortak Bilet denir. Ortak biletler de satın alma işlemi gerçekleştiği anda üye hesaplarına yansıtılır.
Süper Loto; www.millipiyangonline.com üzerinden, Milli Piyango uygulamasından ya da satış noktalarından oynanabilir.