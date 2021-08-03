Tarshish, En İyi Kaliteli Yemek Restoranı Ödülüne layık görüldü

İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan muhteşem bir yemek ve lezzet deneyimi sunmak üzere yola çıkan Tarshish kurucusu Baran Yavuz "Harika tatlara sahip Türk ve Akdeniz mutfağından esintiler ile müşterilerimize muhteşem bir lezzet deneyimi yaşatmak üzere bu işe başladık. İç mekân tasarımından personelin özenli tavırlarına kadar her ayrıntı değerli misafirlerimizi memnun etmek üzere düşünüldü." diyerek sektöre bir hayli iddialı bir giriş gerçekleştirdiler.

Tarshish CEO'su Baran Yavuz restorana gelen misafirleri bekleyenler hakkında ise "300 kişilik geniş alanı ile her türlü tören ve davetleriniz için de uygun bir yer olacaktır. İki katı bulunan bu restoranda birbirinden lezzetli yemekler yiyerek birbirinden güzel içecekler ile muhteşem bir akşam yemeği ya da bir öğün geçirebilirsiniz. Oldukça şık olan iç mekân tasarımımızın yanı sıra Wood Green'in muhteşem cadde manzarası eşliğinde içkinizi yudumlayıp yemeğinizi yiyebilirsiniz." Şeklinde ifadelerde bulundu.

Restoran kurucusu Baran Yavuz açıklamalarına "Tarshish'in adının nereden geldiği konusunda da "Tarshish, İncil zamanında Akdeniz'in batı kıyılarında bulunan bir şehirdi. Kral Süleyman zamanında batıdaki Tarshish şehri ile Orta Doğu arasında baharat, tavus kuşu gibi egzotik hayvanlar ile mücevher gibi farklı şeylerin değiş tokuşu sırasında kültürlerin ve mutfakların birbirinden etkilenmesi ve kaynaşması sağlandı. Tarshish olarak biz de modern estetik ışığı altında geleneksel doğu ve batı lezzetlerini buluşturuyoruz. Türk ve Akdeniz Mutfağının eşsiz ve bir o kadar bulunmaz lezzetleri İngiltere'nin kıyılarında ve en sonunda Tarshish'te damak zevki olan herkesi bekliyoruz. Daha önce yediğiniz Türk ve Akdeniz lezzetlerini tekrar bulabilir ya da bu eşsiz lezzetli mutfak ile yeni keşifler yapabilirsiniz." Şeklindeki sözleri ile devam etti.

Tarshish, British Kebab Awards tarafından Londra'da bulunan En İyi Kaliteli Yemek Restoranı Ödülüne layık görüldü. Ayrıca birçok işletmenin etkilendiği Covid-19 salgınında bile büyüme kaydetmeyi de başardı. Londra'nın Kuzeyinde yer alan bu eşsiz restoran Tarshish çatı katında rahat bir yemek restoranına ve hoş dekore edilmiş Lounge Bar'a sahiptir.

Tarshish kurucusu Baran Yavuz, British Kebab Awards tarafından işletmelerine verilen 'En İyi Kaliteli Yemek Restoranı Ödülü' sonrasında "Çok gururluyuz bu başarıdan dolayı. Önümüzdeki dönemde çok daha büyük ödülleri hedefliyoruz. Londra'da Türk mutfağının ve tatlarının buradaki insanlar tarafından sevilmesi bize ayrı bir gurur veriyor. Markamızı büyütmek için daha çok çalışmaya devam edeceğiz. Bu projeye başlarken bu noktaya geleceğimizi biliyorduk. Şimdi hedefimiz İngiltere'nin en iyisi olmak." Şeklinde açıklamada bulundu.