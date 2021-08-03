Torbacılara eş zamanlı operasyon

İskenderun İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri 13-25 Temmuz tarihleri arasında uyuşturucu satıcılarına ve kullanıcılarına yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Düzenlenen operasyonlarda 182 şahıs yakalandı. Yakalanan şahısların üst ve evlerinde yapılan aramalarda 1 adet hassas terazi, 3 adet ruhsatsız av tüfeği ve 5 adet kartuş, 2 adet tabanca ve 23 adet fişek, 7 adet muhtelif silah parçası, 1 adet projektör ve ısı aparatı, 3 bin 67 gram sentetik kannabinoid, 4 bin 443 adet captagon, 35,10 gram metamfetamin, 292,69 gram esrar, 28 adet dişi hint keneviri, 4,60 gram eroin, 11 gram kenevir tohumu, 63 adet özel reçeteye tabi uyuşturucu hap, 4 adet extacy ve 911,70 gram amg ele geçirildi.

Olayla ilgili yatalanan 182 şahıstan 31'i yapılan sağlık kontrolünün ardından adli mercilere sevk edildi. Adli mercilere sevk edilen 31 kişiden 15'u tutuklanarak cezaevine konulurken, 16 kişi de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.