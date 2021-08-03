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Giriş Tarihi: 3.8.2021 13:57 Son Güncelleme: 3.8.2021 14:11

Türkiye, Azra Gülendam'a ağlarken bir kayıp haberi daha! Erzurum'da Pınar Çağlı’dan 3 gündür haber alınamıyor

İHA
Türkiye, Azra Gülendam'a ağlarken bir kayıp haberi daha! Erzurum'da Pınar Çağlı’dan 3 gündür haber alınamıyor

Türkiye, kayıp olarak aranan Azra Gülendam Haytaoğlu cinayetiyle sarsıldı. Bir kayıp haberi de Erzurum’dan geldi. KPSS sınavına girmek için kaldığı yurttan sabah saatlerinde ayrılan Pınar Çağlı’dan o saatten sonra bir daha haber alınamadı. Polislerin her yerde aradığı Pınar’ın kaçırılma ihtimali üzerinde duruluyor.

Edinilen bilgilere göre, 31 Temmuz Cumartesi günü Erzurum'da KPSS sınavına girmek için kaldığı yurttan ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan 23 yaşında ki Pınar Çağlı'dan yakınları bir daha haber alamadı.

Sınav sonrası telefonuna ulaşamayan arkadaşları sınav merkezi önünde saatlerce Pınar'ı beklese de ona ulaşamadılar. İhbar üzerine polis 3 gündür her yerde Pınar'ı arıyor.

Öte yandan, iddiaya göre, Çağlı'nın saplantılı bir kişi tarafından kaçırıldığı düşünülüyor. Pınar'ın arkadaşları ise sosyal medyada yardım çağrısı başlattı.

Bir çok sosyal medya kullanıcı Pınar'a yardım edin çağrısında bulunurken polis her yerde Pınar'ı aramaya devam ediyor.

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Türkiye, Azra Gülendam'a ağlarken bir kayıp haberi daha! Erzurum'da Pınar Çağlı’dan 3 gündür haber alınamıyor
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