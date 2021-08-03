Türkiye, Azra Gülendam'a ağlarken bir kayıp haberi daha! Erzurum'da Pınar Çağlı’dan 3 gündür haber alınamıyor

Edinilen bilgilere göre, 31 Temmuz Cumartesi günü Erzurum'da KPSS sınavına girmek için kaldığı yurttan ayrılan Erzurum Teknik Üniversitesi Tarih Bölümünden mezun olan 23 yaşında ki Pınar Çağlı'dan yakınları bir daha haber alamadı.