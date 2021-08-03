Türkiye Manavgat için tek yürek oldu! Bu not okuyanları ağlattı!

"ALLAH TÜRKİYE'MİZE YARDIM ETSİN, ACILARI ACIMIZDIR"

Yardım kampanyasını başlatan Zuhal Azseven, yardım kampanyasına desteğin çığ gibi büyüdüğünü söyledi. Yangınzedelerin acılarının kendi acıları olduğunu ifade eden Kıymet Yılmaz da, yangınzedelerle birlikte kendilerinin de üzüldüğünü belirtti. Dualarının yangınzedelerle olduğunu ifade eden Yılmaz, "Allah Türkiye'mize yardım etsin" dedi.