Uyuşturucu ile mücadelede 1 ayda 40 tutuklama

Kocaeli Valiliği uyuşturucu ile mücadele kapsamında son 1 ay içerisinde Emniyet ve Jandarma Ekipleri tarafından gerçekleştirilen operasyon ve çalışmalara ait rakamları açıkladı. Yapılan yazılı açıklamada, Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Ekiplerinin, 1 Temmuz ile 31 Temmuz arasında 256 operasyon ve çalışmada bulunduğu belirtildi. Bu çalışmalarda 410 kişinin gözaltına alındığı, işlemleri sonrası 354 kişinin serbest kaldığı, adli merciilere sevk edilen şüphelilerden 39'unun tutuklandığı, 14 kişinin ise adli kontrol kararı ile serbest kaldığı ve 2 kişinin işlemlerinin devam ettiği ifade edildi.

ELE GEÇİRİLENLER

Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 2 kilo 390 gram Esrar, 32 gram Eroin, 5 kilo 352 gram Bonzai, 745 gram metamfetamin, 33 gram Kokain,24 gram Skunk, 43 adet Ecstasy, 76 adet Sentetik Ecza, 10 gram LSD, 192 kök Hint Keneviri ile uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 3 bin 740 lira para, 2 Tüfek, 1 Tabanca, 40 fişek ile 8 Hassas terazi ele geçirildiği öğrenildi

JANDARMA'DA 17 GÖZALTI

Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmalarda ise 2 uyuşturucu madde imal ve ticareti ile 6 uyuşturucu madde kullanma bulundurma ve 6 yasadışı ekim olayı olmak üzere 17 kişinin gözaltına alındığı, 16 kişinin işlemleri sonrası serbest kaldığı ve 1 kişinin tutuklandığı öğrenildi. Yine yapılan operasyon ile çalışmalarda 509 gram Esrar,

129 kök Hint Keneviri, 42 Gram Metamfetamin, 67 gram Bonzai ele geçirildiği belirtildi.