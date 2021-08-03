Yanan alanlarla ilgili umutlandıran açıklama: Birkaç yıl içerisinde...

BİYOLOJİK ÇEŞİTLİLİK KORUNUYOR

Bartın Üniversitesi Orman Fakültesi Orman Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Kırdar da Akdeniz havzasında yayılan bitki türlerinin yangınla bir arada oluştuğunu anlattı.

Bölgedeki önemli bir tür olan Kızılçam ormanlarında kontrollü yakma yöntemi kullanılarak başarılı Kızılçam gençleştirmeleri yapılabildiğini anlatan Kırdar, şu değerlendirmede bulundu:

"Ülkemizin büyük bir kısmı eğimli arazilerden meydana geldiği için bu alanlarda teras ağaçlandırmaları yapıldığından toprağın tam alanda işlenmesi durumu söz konusu değildir. Bu durumda toprakta yangın sonrası var olabilecek biyolojik çeşitlilik de korunmuş olmaktadır."

Yangından 3-5 yıl sonra, zarar gören toprak faunasının da tekrar toprakta oluştuğunu belirten Kırdar, ağaçlandırmaların yangın alanında yok olan ekosistemin belli bir estetik ve düzende en erken zamanda kurulabilmesi amacıyla uygun tür, dikim, ekim ve saha hazırlama teknikleriyle gecikmeden gerçekleştirilmesi gerektiğini dile getirdi.

Söz konusu çalışmalarda kullanılacak türlerin, genetik çeşitliliği sağlayacak şekilde var olan doğal türlerden seçildiğini ifade eden Kırdar, şunları kaydetti:

"Ağaçlandırmalara kısa sürede başlanılmazsa yanan orman alanlarında yabanlaşma dediğimiz olay gerçekleşir. Dikilen fidanların, türlere göre, aradan geçen 10-20 yıllık bir sürede oluşan kapalılıkla, orman içerisinde kendine has ekolojik ortamın oluşmasıyla yok olan ekosistemin ilk aşaması görülür. Orman biyolojik çeşitliliği oluşturacak toprak üstü ve toprak altı canlıların barınağı haline gelmeye başlar."

Küresel ısınmanın arttığı günümüzde sadece çam türlerinin değil diğer orman ağacı türlerinin de kolaylıkla yanabildiğini belirten Kırdar, şu değerlendirmede bulundu:

"Özellikle kızılçam, fıstıkçamı ve Halep çamı gibi bölgenin (Akdeniz) yangına hassas önemli orman türleriyle yapılacak ağaçlandırmalarını yangın emniyet şeritleriyle ayırıp, iki yanında başta servi gibi yangına dayanıklı türler dikerek, 100-200 metre genişliğinde güvenli alan oluşturmak büyük alanların yanmasını önemli derecede engelleyecektir."