Azra’yı vahşice katletti

Antalya
'da, geçen çarşamba günü Kovid-19 testi pozitif çıkınca, "Dikkat etmediği" yönündeki eleştirisi nedeniyle, birlikte kaldığı ablasıyla tartışıp evden ayrılan ve 5 gündür kayıp olan Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi
Gazetecilik Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu'nun (22), vahşi bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Azra'nın cep telefonundan en son inşaat mühendisi ve emlak ofisi sahibi Mustafa Murat Ayhan
(48) ile görüştüğünü belirleyen cinayet masası ekipleri şüpheliyi gözaltına aldı. İfadesinde, "Önceden tanışmıştık. Geldi, birlikte yemek yedik gitti. Bilgim yok" diyen Ayhan, serbest bırakıldı.
DEFALARCA AYNI VALİZLE ÇIKTI
Bunun üzerine, MOBESE ve çevredeki işyerlerinin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis, Ayhan'ın Konyaaltı
'ndaki evinden defalarca aynı valizle çıkıp döndüğünü belirledi. Tekrar gözaltına alınan Ayhan, çapraz sorguda cinayeti itiraf etti. Azra'nın, kaybolduğu 28 Temmuz günü kendisini aradığını ve buluştuklarını söyleyen Ayhan, "Evde birlikte yemek yiyip alkol aldık. Bu sırada aramızda tartışma çıkınca, boğarak öldürdüm. Cesedi banyoya götürüp 5 parçaya ayırdım ve Kepez'deki Varsak Ormanı'na gömdüm" dedi.
VÜCUDUNA İSMİNİ KAZIDI
Ayhan'ın gösterdiği yerden çıkarılan ceset parçaları, otopsi için Adli Tıp Kurumu
'na gönderilirken, başı ise bulunamadı. Genç kızla birlikte olmak isteyen Ayhan'ın, kabul etmeyince cinsel saldırıda bulunup boğduğu ve cesedi parçaladığı belirlendi. Genç kızın tanınmaması için yüzünü de parçalayan Ayhan'ın, ayrıca boğuşma sırasında tırnaklarında doku örneği kalacağını bildiği için, bu delilleri yok etmek amacıyla Azra'nın tırnaklarını kestiği de öğrenildi. Aşırı derecede alkollü olan zanlının, cesedin üzerine, falçatayla kazıyıp "Murat Ayhan
" yazdığı da ortaya çıktı.
Acı haberi alınca sinir krizleri geçiren, tartıştığı ablası Ezgi Haytaoğlu
'nun, "Benim kardeşim ölemez. Ona kim nasıl kıydı" çığlıkları yürekleri dağladı. Kızı kaybolduktan sonra Adana
'dan gelen baba Mustafa Haytaoğlu ise ayakta durmakta güçlük çekti.
SOĞUKKANLILIĞI POLİSİ BİLE ŞAŞIRTTI
Katil zanlısı Mustafa Murat Ayhan'ın, İnşaat Mühendisleri Odası Antalya Şubesi Yönetim Kurulu'nda sayman üye olduğu çıktı. İmza yetkisi de bulunan katil zanlısının olay yeri göstermesinde soğukkanlı olması polisi bile şaşkına çevirdi. Ceset parçalarını bir araya getiren polis ise katilin bütün delilleri profesyonelce yok etmeye çalıştığına dikkat çekti. Adliyeye sevk edilen Ayhan, 'canavarca hisle insan öldürmekten' tutuklandı.
BAKAN YANIK: TAKİPÇİSİYİZ
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Antalya'da öldürülen Azra Gülendam Haytaoğlu'nun katilinin en ağır cezayı alması için davanın takipçisi olduklarını belirtti. Yanık, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "İnsanlık dışı bir şekilde katledilen Azra Gülendam Haytaoğlu'na Allah'tan rahmet, acılı ailesine başsağlığı diliyorum. İhtiyaç duydukları her aşamada onların yanında olacağız. Katilin mümkün olan en ağır cezayı alması için davanın takipçisiyiz" ifadelerini kullandı. AA