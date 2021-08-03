Yangın için su alan uçağa tatilciden tepki çeken sözler: "Çocuk korktu gerizekalı herif"

"UÇAKLAR, HELİKOPTERLER SUYU NEREDEN ALACAK?"

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili vatandaşlar, tatilcinin tavrına tepki gösterdi.

"Tatil yaptığı bölgede ormanlar yanarken pişkin pişkin tatiline devam eden bir aileden ne bekliyorsunuz ki? Uyarılara rağmen teknelerinden, yatlarından yangın izliyorlar. Bu uçaklar, helikopterler suyu nereden alacak?" şeklinde yorumlar yapıldı.