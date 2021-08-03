Yangın için su alan uçağa tatilciden tepki çeken sözler: "Çocuk korktu gerizekalı herif"

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını yerleşim yerlerine kadar ulaşırken ekipler gece-gündüz demeden mücadelesini sürdürüyor. Bölgede çok sayıda ev boşaltılırken, vatandaşlara peş peşe uyarı yapılıyor. Ekiplerin mücadelesi esnasında bir teknedeki tatilcinin kullandığı ifadeler ise akıllara durgunluk verdi.
Marmaris'te yattaki tatilciler yangın söndürme uçağından rahatsız olup böyle tepki gösterdiler "Gerizekalı herif"
TEPKİ ÇEKEN SÖZLER:
Denizden su alan uçaklardan biri, Marmaris yanarken teknesinde tatil yapan vatandaşın kamerasına yansıdı. Hızla gelen uçak, suyu aldıktan sonra tekrar havalandı. O sırada teknedeki bir çocuğun ağladığı görüldü.
Alevleri söndürme çabalarını ve uyarıları umursamayarak tatilini sürdüren kişi, ortaya çıkan gürültünün çocuğunu korkuttuğu gerekçesiyle uçağın pilotu için "Çocuk korktu gerizekalı herif" ifadesini kullandı.
"UÇAKLAR, HELİKOPTERLER SUYU NEREDEN ALACAK?"
Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili vatandaşlar, tatilcinin tavrına tepki gösterdi.
"Tatil yaptığı bölgede ormanlar yanarken pişkin pişkin tatiline devam eden bir aileden ne bekliyorsunuz ki? Uyarılara rağmen teknelerinden, yatlarından yangın izliyorlar. Bu uçaklar, helikopterler suyu nereden alacak?" şeklinde yorumlar yapıldı.