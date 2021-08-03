Yangında ölen köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu





GECE BEKÇİSİ SUNİ TENEFFÜS YAPTI

Marangozhanedeki dumanı tahliye eden itfaiye ekipleri, işyerinde yaptıkları kontrolde bir köpeğin olduğunu gördü. Köpek itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Yangını öğrenen işyeri sahibi olay yerine geldi. Olay yerinde bulunan Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir gece bekçisi kestiği pet şişe ve hortum yardımıyla köpeğe suni teneffüs yaptı.