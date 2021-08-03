Yangında ölen köpeğinin başında gözyaşlarına boğuldu

Yangın, 05.30 sıralarında Kâğıthane Çağlayan Mahallesi Taşocağı Caddesi üzerinde bulunan 6 katlı binanın zemin katındaki marangozhanede çıktı. İşyerinden dumanların yükseldiğini gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.
GECE BEKÇİSİ SUNİ TENEFFÜS YAPTI
Marangozhanedeki dumanı tahliye eden itfaiye ekipleri, işyerinde yaptıkları kontrolde bir köpeğin olduğunu gördü. Köpek itfaiye ekipleri tarafından dışarıya çıkarıldı. Yangını öğrenen işyeri sahibi olay yerine geldi. Olay yerinde bulunan Kâğıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bir gece bekçisi kestiği pet şişe ve hortum yardımıyla köpeğe suni teneffüs yaptı.
İŞYERİ SAHİBİ KÖPEĞİNNİ BAŞINDA AĞLADI
Gece bekçisi köpeğe müdahale ederken işyeri sahibi, köpeğinin başında gözyaşı döktü. Yapılan tüm müdahaleye rağmen köpeğin öldüğü anlaşıldı. Ölen köpeğin üzeri örtüyle kapatıldı. Yangın nedeniyle işyerinde hasar meydana geldi. Polis olayla ilgili çalışma başlattı.