Yangınlarda son durum: 3 Ağustos Antalya Manvgat, Muğla Marmaris ve diğer illerde orman yangınları söndürüldü mü, son durum nedir?

TÜRKİYE, KAÇ YANGIN SÖNDÜRME UÇAĞI VE KAÇ HELİKOPTER İLE YANGINLARA MÜDAHALE EDİYOR?

Genel olarak 16 uçak, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri, 1 insansız helikopter, 708 arazöz, 120 iş makinesi, 4 bin 800 personelle orman yangınlarıyla mücadele ettiklerini kaydeden Pakdemirli, şöyle devam etti:

"Muğla özelinde ise ben, vatandaşlarımızdan zaman zaman bazı serzenişler duyuyorum. İşte uçak veya helikopter göremiyoruz, diye. Muğla'da 4 uçak, 1 İHA, 17 helikopter, 185 arazöz, 93 itfaiye, iş makinesi, 414 araç, 55 ambulans ve 1457 personelle çalışmalarımız devam ediyor. Vatandaşlarımız, şu anda mücadele ettiğimiz satıh çok büyük olduğu için semalarda istedikleri sıklıkta bu araçları göremeyebilir. Muğla üzerinde esas hava gücü olarak 4 uçak ve 17 helikopterle çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bugün tedbiren 6 mahalle boşaltıldı."

Pakdemirli, Gökbel Mahallesi'nin boşaltılması sırasında bölgede olduğunu hatırlatarak, "Canın dışında her şeyin yerine bir şey konulabilir. Bu kadar bağlı olmamamız gerekiyor. Vatandaşlarımız evlerinden çıkarken imtina edebiliyorlar. Zorla ikna ettik, 'Gel şurada 2 saat burada otur, şurada sana yer ayarladık, sonra geri dönersin.' diye. Gökbel Köyü'nde bu olayı yaşadıktan birkaç saat içerisinde, söylediğim ve konuştuğum alana da alevler geldi ve boşaltılan köy kısmi zarar uğradı." dedi.

"ÖĞLEDEN SONRA RÜZGAR ARTACAK"

Türkiye Afet Müdahale Planı kapsamında 1200 personel, 289 araç ve iş makinesinin de çalışmalara katıldığını kaydeden Pakdemirli, "Güneşin doğuşuyla birlikte alanı inceledim. Sabah saatlerinde çok olumlu bir tablo olmasına rağmen öğleden sonra artacak olan rüzgarın ve hava koşullarını bilmemizden dolayı, yangının devam edeceğini ve belli odakların olacağını tespit ettik ve çalışmalarımızı buna göre planladık." ifadelerini kullandı.

Pakdemirli, AFAD Koordinasyon Toplantısı'nı da yaptıklarını belirterek, "Vatandaşımızın hayatını bir an evvel normal hayata döndürme konusunda neler yapılabileceği hakkında bir toplantı gerçekleştirdik. Toplantı mutat bir toplantı ve sürekli devam edecek toplantı. Yangın ve teknik faaliyetlerimizin yanında vatandaşlarımızın da konfor seviyesinin arttırılması, yaraların sarılması için bu çalışmalarımız devam ediyor." diye konuştu.

Vatandaşlara yardımların ve iyileştirme çalışmaların bütün kamu kurumların katılımıyla devam ettiğini kaydeden Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hasar tespit çalışmalarımızın Muğla'da yüzde 75'ini bitirdik. Yanan orman alanları müsaade ettikçe bu hasar tespit çalışmaları da devam ediyor. Türkiye'deki bu yangılarda, özellikle 28 Temmuz'dan bu yana gerçekleşen yangınlarda 8 vatandaşımızı kaybettik. Bu bizi, hepimizi, 84 milyonu üzüyor. Vatandaşlarımıza rahmet diliyoruz, geride kalanlara da sabırlar diliyoruz. Elbette sadece canlarımız gitmedi, hayvanlarımız da gitti, onlar da can. Onlar için de üzülüyoruz. Sadece ağaçlarımıza değil, onlar için de üzülüyoruz. Bu ekosistemde kaybın önüne geçmek için mücadelemiz hızlı bir şekilde devam ediyor."

Pakdemirli, yangın söndürme çalışmalarında belediyelerin katkılarının olduğunu belirterek, "Ancak ben belediyelerimize ister bizim partiden ister başka partilerden, siyasetten ayrı şu çağrıyı da yapıyorum. Hem devam eden yangınlarımızla ilgili hem de bunun bilançosu ile ilgili olarak da bir toplanıp, bundan sonrasında yerleşim yerlerinin korunması konusunda, belediyelere hem sorumluluklarının hatırlatılması hem de bunu daha iyiye nasıl taşımamız gerektiğini çalışıyor olmamız lazım. Benim son 5 günlük bilançoda gördüğüm, Orman teşkilatı yerleşim yerlerini korumaktan, birinci derecede aslında sorumluluk belediyelerdedir, ormanların yanmasına müsaade etmek zorunda kaldı. Ormanların yanması da sahayı daha da genişletti. Sahanın genişlemesi de yeni yeni yerleşim yerlerine maalesef zarar getirdi. Bu anlamda siyasetten ari bir çağrıdır. Onu da ifade etmek isterim." ifadelerini kullandı.

Yerleşim yerlerinin korunması konusunda belediyelerin kurumsal kapasitesinin artırılması için bir çalıştay yapılabileceğini kaydeden Pakdemirli, yangınla mücadele sırasında dün 15 çalışanın ölümden döndüğünü hatırlatarak, başta Orman Teşkilatı olmak üzere yangında çalışan herkese teşekkür etti.

Pakdemirli'ye İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyyüp Kadir İnan, AK Parti Muğla Milletvekili Yelda Erol Gökcan da eşlik etti.