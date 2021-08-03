Yaslandığı korkuluk sonu oldu

Kocaeli
'nin İzmit İlçesi
Topçular Mahallesi'nde bulunan 4 katlı bir apartmanda ikamet eden Saadet Ün
(45) önceki gece balkona çıktı. Balkondaki Fransız korkuluğa yaslanan Ün, korkulukların yerinden çıkması sonucu aşağıya düştü. Zemin kattaki kafenin şemsiyesinin üzerine, ardından da zemine düşen Ün'ün çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrollerde Saadet Ün'ün yaşamını yitirdiği belirlendi. Olay yerinde polis ekipleri tarafından yapılan incelemenin ardından Ün'ün cenazesi otopsi yapılmak üzere Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. İzmit
Bağçeşme taksi durağında şoförlük yaptığı öğrenilen Nihat Ün
'ün eşi olan Saadet Ün'ün cenazesi, tamamlanan işlemlerinin ardından Bağçeşme Mezarlığı
'nda defnedildi.