Yüksekova'da sel: Panik anları kamerada!

Van ve Hakkari'de, 3 gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Hakkari'de Yüksekova'nın Duraklı köyünde dün yaşanan sel, ekili tarım arazileri ve bahçelere zarar verdi, ağaçlar devrildi, köy yolu çöktü.