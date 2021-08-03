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Giriş Tarihi: 3.8.2021 13:01

Yüksekova'da sel: Panik anları kamerada!

DHA
Yüksekova'da sel: Panik anları kamerada!

Hakkari'de sel paniği yaşandı. Halkın evlerini terk edip kaçtığı anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. İşte haberin detayları...

Van ve Hakkari'de, 3 gün boyunca etkili olan sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Hakkari'de Yüksekova'nın Duraklı köyünde dün yaşanan sel, ekili tarım arazileri ve bahçelere zarar verdi, ağaçlar devrildi, köy yolu çöktü.

Selden kurtulmak için evlerini terk edip dışarı kaçanların panik anları, çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Selin ardından bölgeye sevk edilen iş makineleri yoğun çalışma yürütürken, köyde hasar tespit çalışmalarına başlandı.

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Yüksekova'da sel: Panik anları kamerada!
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