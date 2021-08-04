16 şehirde mavi sevinç

Türkiye
'de çift doz Kovid-19 aşısı olan kişi sayısı 27 milyonu aşarken yaygın aşılamayla illerin risk kategorileri de değişiyor. Nüfusunun yüzde 70'inden fazlası aşı olan 16 il, iki hafta içinde orta riskten (Sarı) düşük risk kategorisine (Mavi) geçecek. Böylece düşük riskli il sayısı 27'ye ulaşacak. Nüfusunun yüzde 55'inden azının aşılandığı ve çok yüksek riskli il kategorisindeki 12 ilin sayısı ise 10'a düşecek. ANKARA
VE YALOVA
SINIRDA
Aşılamanın yüzde 75 üstündeki iller düşük risk (Mavi), 65 üstündekiler orta risk (Sarı), 55 üstündekiler yüksek risk (Turuncu) ve geriye kalan iller ise çok yüksek risk (Kırmızı risk) kategorisinde değerlendiriliyor. Türkiye'de mevcut durumda Edirne
, Kırklareli
, Tekirdağ
, Çanakkale
, Balıkesir, İzmir
, Aydın, Muğla, Bilecik, Eskişehir ve Amasya aşılama oranları yüzde 75'in üzerinde olduğundan düşük risk kategorisinde yer alıyor. Aralarında Ankara, Manisa, Antalya, Zonguldak, Tunceli ve Giresun'un da olduğu 16 il ise yüze 70'in üzerinde aşılama oranlarıyla iki hafta içinde orta riskten düşük risk kategorisine geçmeye hazırlanıyor.