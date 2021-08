4 Ağustos Türkiye'deki Manavgat ve Marmaris yangınlarda son dakika gelişmeleri! Bakan Pakdemirli duyurdu: 137'si kontrol altında

"HERKESİ RESMİ KAYNAKLARDAN BİLGİ ALMAYA DAVET EDİYORUZ"

Açıklamasında can kayıplarından duydukları üzüntüyü belirten Karacabey sözlerini şöyle sürdürdü "Yangınlara karşı verdiğimiz mücadelede Orman Teşkilatı olarak iki kahramanımızı şehit vermenin büyük üzüntüsünü yaşıyoruz. Yine yangınlardan etkilenerek yaşamlarını yitiren 5 vatandaşımızı da kaybetmenin hüznü içerisindeyiz. Hayatını kaybeden şehitlerimize ve vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet ve yakınlarına sabır diliyorum. Yangından etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, desteklerini esirgemeyen tüm kamu kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum."

Karacabey ayrıca, "Biz, her can için mücadele ederken, özellikle sosyal medyada çok fazla spekülatif bilgi dolaşıyor. Herkesi resmi kaynaklardan bilgi almaya ve mücadeleye destek olmaya davet ediyoruz" dedi.