5 gündür aranıyordu, ölü bulundu

Kahramanmaraş'ta 5 gün önce kaybolan 19 yaşındaki gencin cansız bedeni Dulkadiroğlu ilçesindeki evlerinin yakınlarındaki sulama kanalının kenarında bulundu.

30 Temmuz günü evden çıktıktan sonra bir daha kendisinden haber alınamayan Ahmet Turan Ejderha'nın ailesi durumu güvenlik güçlerine bildirdikten sonra sosyal medyada da kayıp ilanı verdi.

Güvenlik güçlerinin araştırması devam ederken dün gece Dulkadiroğlu içesinin İstasyon mahallesinden geçen sulama kanalı kenarında yatan bir kişi olduğu haberi üzerine olay yerine giden güvenlik güçleri ve sağlık ekiplerinin incelenmesi üzerine şahsın hayatını kaybettiğini belirledi.

Yapılan kontrolde cesedin 5 gün önce kayıp ihbarı verilen Ahmet Turan Ejderha olduğu tespit edildi. Ejderha'nın, cansız bedeni adli tıp kurumuna kaldırılırken, polis evlerinin yakınlarında cesedi bulunan gencin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

Ahmet Turan Ejderha'nın cenazesinin otopsi işleminin ardından Karadere mahallesindeki Harmancık mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.