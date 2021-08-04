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Giriş Tarihi: 4.8.2021 21:34 Son Güncelleme: 4.8.2021 21:34

A Haber canlı yayın izle: Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel A haber izle ekranı

A Haber canlı yayın izle: Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel A haber izle ekranı

Bu akşam saat 21.00’da başlayan Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı A Haber canlı yayın izle ekranı üzerinden yayınlanıyor. Programı internet üzerinden canlı yayın takibi yapmak isteyenler A Haber izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve AHaber ortak yayınında çok önemli açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Öte yandan, Türkiye'nin gündemindeki konularla ilgili soruları cevaplıyor. İşte A Haber canlı yayın izle seçeneği ile Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel A haber izle ekranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarda bulunurken A Haber canlı yayın izle ekranı an itibariyle araştırılmaya başlandı. Gündeme dair çok özel açıklamalar ve yangınla mücadeleye ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gündemindeki konularla ilgili soruları cevaplıyor. İşte A Haber canlı izle seçeneği ve tüm detaylar…

A HABER CANLI YAYIN İZLE!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve AHaber ortak yayınına katılırken A Haber canlı izle ekranı aşağıda yer alıyor…

AHaber CANLI YAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN AHABER VE ATV ORTAK YAYININDA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve AHaber ortak yayınına katılacak. Erdoğan, canlı yayında Türkiye'nin gündemindeki konularla ilgili soruları cevaplayacak.

Saat 21.00'de başlayacak canlı yayında, Erdoğan'ın, son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiralarından, muhalefet partilerinin manipülasyonlarına, terörle mücadeleden, Suriye ve Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere, Türkiye-ABD ilişkilerinden Afganistan'ın Başkenti Kabil'deki havalanının güvenliğinin Türk askeri tarafından sağlanması ile ilgili görüşmelere kadar birçok konuda açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanının, pandemiyi önlemek için ek tedbirler alınıp alınmayacağına ve yeni anayasa çalışmalarında gelinen nokta ile Cumhur İttifakı'nın performansına ilişkin değerlendirmelerinin de gündem konuları arasında yer alabileceği kaydedildi.

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A Haber canlı yayın izle: Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel A haber izle ekranı
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