Adıyaman'da kadının boğazını sıkan şahsa meydan dayağı





Her iki eliyle ismi öğrenilemeyen kadının boğazını sıkan şahsı fark eden vatandaşlar ile esnaflar duruma tepki göstererek kadını şahsın elinden aldı. Bu esnada yaşanılan kadına şiddet olayına dayanamayan vatandaşlar, şahsı etkisiz hale getirerek durumu polis ekiplerine bildirdi.