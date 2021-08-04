Aşı pişmanlığı

Koronavırüste son günlerde artan vaka sayıları, aşının önemini bir kez daha gündeme taşırken, uzmanlar yoğun bakımlarda ve servislerde yatan hastaların büyük bir çoğunluğunun aşısızlardan oluştuğuna bir kez daha dikkat çekti. Feriha Öz Acil Durum Hastanesi
Yatan Hasta Servisi'ne giren SABAH, aşı olmayı reddeden hastaların pişmanlığını dinledi. Başhekim Prof. Dr. Nurettin Yiyit, "Hastanede yatan gençlerin ortak beyanı, aşı olmamanın pişmanlığı" dedi. Vakaların çoğunda çok büyük kalabalıkların bir araya geldiği ve maske mesafe kurallarının unutulabildiği yerlere gitme hikâyeleri olduğunu söyleyen Yiyit, şöyle devam etti: "Bu vakaların ortak özelliklerinden bir tanesi de aşılı olan büyüklerinin hafif atlattığı, aşı olmayan gençlerin ise çok zor geçirdiği ve aşı olmadığına pişman olduğu."
'YAN ETKİ, HASTALIKTAN KÖTÜ DEĞİL'
BAYRAM tatilinde Kovid-19'a yakalandığını ve hastalığın sinsice ilerlediğini dile getiren 32 yaşındaki Necmettin Ünvanlı
, "Bugün-yarın diyerek aşı olmayı hep erteledim. Zaten bana bir şey olmaz gibi saçma bir algıya kapıldım. İyileşir iyileşmez aşı olacağım. Aşının yan etkisi hastalığın bizi soktuğu kadar kötü bir hale sokmayacaktı" dedi.
'ÇIKTIKTAN SONRA İLK İŞİM AŞI OLMAK'
KATILDIĞI cenazenin ardından Kovid- 19'a yakalandığını ifade eden 61 yaşındaki Halil Keskin
, "Aşı olmadım çünkü çalışıyordum, böyle bir hastalığa yakalanacağımı tahmin etmiyordum. Buradan çıktıktan sonra ilk işim aşı olmak" diye konuştu. Kendisine refakat eden kızı Fatma Keskin
ise "Babamın hastaneye yatacak duruma geleceğini hiç tahmin etmezdim" ifadelerini kullandı.
'AŞISIZ 20 KİŞİYİ İKNA EDECEĞİM
AŞI olmadığı için hastalığı ağır atlattığını ve çok pişman olduğunu ifade eden hastalardan 32 yaşındaki Murat Kargın
, "Nefes almakta güçlük çekiyorum. Sağlığıma kavuşur kavuşmaz hem aşı olacağım hem de çevremden en az 20 kişiyi aşı olmaya ikna edeceğim" dedi.