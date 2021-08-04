Askeri üniformalı kaçak göçmenler barakadan çıktı... Sınır dışı işlemleri başlatıldı

İstanbul Emniyeti'ne bağlı Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri; düzensiz kaçak göçmenlere yönelik uygulamalarını sürdürdü. 21 Temmuz 2021 tarihinde Zeytinburnu İlçesi Kazlıçeşme Sahili'nde görüntülenen ve bazı sosyal medya hesapları üzerinden paylaşılan askeri kamuflajlı kaçak göçmenlerle ilgili detaylı bir inceleme yapıldı. Araştırmalar sonucu görüntülerde yer alan ve kimlikleri tespit edilen Afganistan uyruklu M.R. (27), Z.C. (25), R.N. (18), A.H. (25), A.A. (22), M.U. (18), C.T. (21), H.R. (21) ve H.O. (21) isimli dokuz kaçak göçmen; Zeytinburnu Yeşiltepe Mahallesi'nde bir barakada yakalanarak muhafaza altına alındı. Söz konusu kaçak göçmenlerin herhangi bir suç veya terör örgütü ile bağlantılarının bulunmadığı belirlendi ve haklarında sınır dışı işlemleri başlatıldı.