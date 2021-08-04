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Giriş Tarihi: 4.8.2021 21:46 Son Güncelleme: 4.8.2021 21:46

ATV canlı yayın izle: Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel ATV izle ekranı

ATV canlı yayın izle: Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel ATV izle ekranı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarda bulunurken ATV canlı yayın izle ekranı an itibariyle araştırılmaya başlandı. Gündeme dair çok özel açıklamalar ve yangınla mücadeleye ilişkin önemli bilgilendirmelerde bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin gündemindeki konularla ilgili soruları cevaplıyor. İşte ATV canlı izle seçenği ile Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel ATV izle ekranı

Bu akşam saat 21.00'da başlayan Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel programı ATV canlı izle ekranı üzerinden yayınlanıyor. Programı internet üzerinden canlı yayın takibi yapmak isteyenler ATV izle ekranına ulaşmaya çalışıyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve AHaber ortak yayınında açıklamalarda bulunmaya devam ediyor. Erdoğan, canlı yayında Türkiye'nin gündemindeki konularla ilgili soruları cevaplıyor. İşte ATV canlı yayın izle ekranı ve tüm detaylar…

ATV CANLI YAYIN İZLE!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve AHaber ortak yayınına katılırken ATV canlı izle ekranı aşağıda yer alıyor…

ATV CANLI YAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN AHABER VE ATV ORTAK YAYININDA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve AHaber ortak yayınına katılacak. Erdoğan, canlı yayında Türkiye'nin gündemindeki konularla ilgili soruları cevaplayacak.

Saat 21.00'de başlayacak canlı yayında, Erdoğan'ın, son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiralarından, muhalefet partilerinin manipülasyonlarına, terörle mücadeleden, Suriye ve Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere, Türkiye-ABD ilişkilerinden Afganistan'ın Başkenti Kabil'deki havalanının güvenliğinin Türk askeri tarafından sağlanması ile ilgili görüşmelere kadar birçok konuda açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanının, pandemiyi önlemek için ek tedbirler alınıp alınmayacağına ve yeni anayasa çalışmalarında gelinen nokta ile Cumhur İttifakı'nın performansına ilişkin değerlendirmelerinin de gündem konuları arasında yer alabileceği kaydedildi.

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ATV canlı yayın izle: Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel ATV izle ekranı
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