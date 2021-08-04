ATV canlı yayın izle: Cumhurbaşkanı ile Gündem Özel ATV izle ekranı

ATV CANLI YAYIN İZLE!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve AHaber ortak yayınına katılırken ATV canlı izle ekranı aşağıda yer alıyor…

ATV CANLI YAYIN

BAŞKAN ERDOĞAN AHABER VE ATV ORTAK YAYININDA!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, ATV ve AHaber ortak yayınına katılacak. Erdoğan, canlı yayında Türkiye'nin gündemindeki konularla ilgili soruları cevaplayacak.

Saat 21.00'de başlayacak canlı yayında, Erdoğan'ın, son günlerde çıkan orman yangınları ile yapılan mücadeleden sosyal medyadaki algı operasyonlarına, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yalan ve iftiralarından, muhalefet partilerinin manipülasyonlarına, terörle mücadeleden, Suriye ve Libya ve Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere, Türkiye-ABD ilişkilerinden Afganistan'ın Başkenti Kabil'deki havalanının güvenliğinin Türk askeri tarafından sağlanması ile ilgili görüşmelere kadar birçok konuda açıklama yapması bekleniyor. Cumhurbaşkanının, pandemiyi önlemek için ek tedbirler alınıp alınmayacağına ve yeni anayasa çalışmalarında gelinen nokta ile Cumhur İttifakı'nın performansına ilişkin değerlendirmelerinin de gündem konuları arasında yer alabileceği kaydedildi.